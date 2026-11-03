Buzoianu: Doamna Mateescu are o platformă și din partea Ministerului Mediului să acopere sutienele de lux cumpărate

Deputata USR Diana Buzoianu a declarat marți că se bucură pentru Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, ‘că are o platformă’ și din partea Ministerului Mediului ‘să acopere sutienele de lux cumpărate’ și achizițiile directe ‘date cu dedicație la două firme care aveau cu totul alt obiect de activitate’.

‘Am urmărit declarațiile de la Ministerul Mediului și pot să zic că este, practic, un simbol a ceea ce înseamnă PSD la guvernare. Directori care își falsifică concedii medicale timp de luni de zile ca să nu meargă la muncă, care se întorc miraculos înapoi în momentul în care ajunge PSD la guvernare și care printre primele decizii pe care le iau este să pună consilieri județeni PSD direct directori în subordonatele din cadrul Apelor Române. Asta, de exemplu, este ceea ce se întâmplă în momentul de față. (…) Aici este povestea clasică. Este cumva înduioșător cum s-au întors și sunt mult mai fericiți și mult mai relaxați mulți dintre conducătorii din subordonatele Ministerului Mediului, apropiați de PSD. Mă bucur pentru doamna Mateescu că are o platformă și din partea Ministerului Mediului să acopere sutienele de lux cumpărate și achizițiile directe date cu dedicație la două firme care aveau cu totul și cu totul alt alt obiect de activitate’, a spus Diana Buzoianu la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, ‘în mod vădit a folosit sau a lăsat să fie folosite fondurile instituției incorect’ și că este o decizie a Ministerului Mediului dacă va continua sau nu cu aceasta la conducere.

În ce privește avionul de 4 milioane de euro care ar fi urmat să fie achiziționat de Ministerul Mediului, Diana Buzoianu a menționat că licitația publică pentru acesta a fost lansată cu câteva luni înainte ca ea să devină ministru, adică în aprilie 2025.

‘La această licitație s-a înscris o singură firmă. Deci nu au fost extraordinar de multe firme care au o competiție între ele, iar această licitație poate să se întâmple, poate să nu se întâmple. Realitatea este că avem astăzi niște senzori care pot ajuta să fie scanate toate pădurile din România să oprim mafia lemnului, să vedem exact acolo unde au avut loc tăierile ilegale. Dacă nu vom avea un echipament pe care să fie puși acești senzori, nu vom putea să finalizăm această funcțiune de bază a senzorilor respectivi, nu vom putea să avem păduri scanate. Și întrebarea mea este: cine credeți că este astăzi bucuros că acești senzori, momentan, nu vor putea să fie folosiți nicăieri? Eu cred că singurii care se bucură foarte, foarte mult sunt cei care tăiau ilegal pădurile’, a afirmat aceasta.

Buzoianu a precizat că banii cu care urma să fie achitat respectivul avion nu erau din bugetul de stat, ci ‘dintr-un fond gestionat de Romsilva, în care se adunau banii de ani de zile, pentru că ei nu foloseau banii respectivi’.