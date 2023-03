Dobânzile mari la credite au adus profituri record sistemului bancar

Anul 2022 a fost foarte dificil pentru românii care au credite bancare din cauza ratelor lunare care au crescut într-un ritm accelerat, după majorarea dobânzii de referință. La nivelul întregului sistem bancar, băncile au încasat în 2022 venituri din dobânzi pentru creditele acordate de 29,1 miliarde lei, cu 52% mai mult decât în 2021, conform datelor centralizate ale Băncii Naționale a României.

Indicele ROBOR și cele aproape 500.000 de credite bancare legate de acest indice au fost motivul majorării masive a încasărilor din dobânzi. Dobânda de referință a BNR a urcat de la 1,75% pe an în decembrie 2021 până la 6,75% în decembrie 2022, obligată fiind de inflația care a ajuns la un nivel de 16,4%. Indicele ROBOR la trei luni a urcat de la 3,02% în ianuarie 2022 până la 8,2% în octombrie, nivel de la care a început să coboare și a ajuns la 7,5% la finele anului.

Indicele IRCC, de care sunt legați peste 400.000 de creditați, reacționează mai greu la mișcările pieței. Astfel a urcat de la 2,65% în primul trimestru din 2022 până la 5,71% la finele anului. Problema este că va mai urca în perioada următoare și se va menține ridicat tot anul 2023, posibil chiar peste ROBOR care acum pare a fi pe un trend descendent.

În orice caz, dobânzile pentru creditele acordate au reprezentat principala sursă de câștig anul trecut pentru băncile comerciale. Acestea au încasat cu 10 miliarde de lei mai mult decât în 2021, sumă mai mult decât suficientă să acopere plățile aferente dobânzilor în creștere la depozite. Cheltuielile băncilor cu dobânzile pentru depozite a ajuns la 9,1 miliarde lei, cu 6 miliarde ei mai mult decât în anul anterior. Chiar și așa, cheltuielile cu dobânzile au reprezentat doar o treime din încasări, de unde reiese un venit net din dobânzi de 20 miliarde lei.

Veniturile nete din comisioane au urcat cu 22%, până la 5,2 miliarde lei. Profitul operațional la nivelul sistemului bancar s-a ridicat la 13,7 miliarde lei, iar profitul net a ajuns la un nivel record de 10,2 miliarde lei, cu 24% mai mare decât în 2021.

Banca Transilvania

Cea mai mare bancă din sistem, Banca Transilvania a ajuns anul trecut la nivel al activelor, la nivel de grup, de 140,5 miliarde lei. Creditele au crescut până la 69 miliarde lei, iar depozitele au ajuns la aproapr 120 miliarde lei, dintre care 80 miliarde lei sunt ale persoanelor fizice, iar 40 ale celor juridice. Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT s-a ridicat la 2,49 miliarde lei (+23% față de 2021), din care cel al băncii a fost de 2,18 miliarde lei.

„A fost un an foarte complicat, marcat de războiul din Ucraina și de multiple incertitudini în plan economic, generate de inflație și de criza energetică. În pofida acestui context dificil, economia României a traversat bine această perioadă. În ceea ce ne privește, am continuat să fim cel mai mare finanțator din România și cel mai mare partener al programelor guvernamentale lansate în 2022”, a declarat Horia Ciocilă, președintele Consiliului de Administrație.

În cifre, Banca Transilvania a acordat peste 12.000 de credite imobiliare noi în valoare de 3,6 miliarde lei anul trecut, ajungând la un sold de 17 miliarde lei. Numărul creditelor de consum a fost de peste 100.000, cu o valoare de 3,8 miliarde lei, iar soldul a ajuns la 9,6 miliarde lei. Banca a acordat și 16.000 de credite noi IMM-urilor, în valoare de 4,5 miliarde lei, iar soldul a ajuns la 22,5 miliarde lei. Per total, Numărul creditelor noi acordate de bancă a crescut cu aproape 10% în 2022 față de 2021, cea mai mare creștere fiind înregistrată pe segmentul LargeCorporate, unde numărul finanțărilor a crescut cu 48%. Soldul creditelor a crescut cu peste 21%, din care o creștere semnificativă, de peste 30%, este soldul creditelor pentru companii. Mai mult de jumătate din creșteri au fost generate de creditele pentru capital de lucru. În ceea ce privește finanțările pentru populație, volumul creditelor este plus 8%. Rata de credite neperformante era de 2,44% la finele anului trecut.

Banca Comercială Română

Banca de pe locul secund din sistemul bancar autohton după active (99 miliarde lei), BCR, a reușit un profit net de 1,745 miliarde lei, cu 23,8% mai mare decât în 2021. Profitul operațional a consemnat o creștere chiar mai mare, de 29%, și a ajuns la un total de 2,7 miliarde lei. Veniturile nete din dobânzi a fost de 2,9 miliarde lei, (+22%), iar venitul net din comisioane s-a majorat cu 8,8% opînp la 944 milioane lei.

„Rezultatele obținute sunt o confirmare a încrederii cu care ne-au investit cei aproximativ 3 milioane de clienți și sunt susținute de 5.300 de colegi din BCR, care reușesc să facă o diferență de mai bine în societate în fiecare zi. Reprezintă contribuția reală și recunoscută pe care o oferim tuturor partenerilor noștri, iar asta ne impune să continuăm investițiile în educație, digitalizare și dezvoltarea capitalului uman”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 15,6% până la 55,3 miliarde de lei în 2022, susținute de creșterea din împrumuturile către persoane fizice de 4,1%, până la 28 de miliarde de lei, și de cea corporate de 25,5%, până la 26 de miliarde lei. BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 9,5 miliarde de lei în 2022, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 20,7% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 10,6% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 5,7% an pe an la data de 31 decembrie 2022.

Peste 202.000 finanțări pentru persoane fizice, dintre care 130.000 de clienți au accesat un credit de nevoi personale și 11.000 de familii au achiziționat o locuință prin credit ipotecar de la BCR. Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,8% la finele anului 2022.

Banca Română de Dezvoltare – Groupe Societe Generale

A treia bancă din sistem, Banca Română de Dezvoltare, cu active totale de 72 miliarde lei, a încheiat anul trecut cu un profit net de 1,34 miliarde lei, ușor mai mare decât cel din 2021, de 1,32 miliarde lei. Profitul operațional a urcat cu 14,3%, până la 1,71 miliarde lei, la venituri totale de 3,46 miliarde lei, cu 11,7% în creștere față de 2021. Veniturile nete din dobânzi au urcat cu 13,7%, în timp ce veniturile nete din comisioane s-au apreciat cu doar 1,4%.

„Am acordat credite noi în valoare de aproape 7,5 miliarde de lei persoanelor fizice și am avut o dinamică excelentă în creditarea companiilor, materializată printr-o creștere a portofoliului cu 26% față de sfârșitul anului 2021, susținută și de participarea activă în cadrul programului IMM Invest. Angajamentul nostru puternic de a sprijini tranziția către sustenabilitate a continuat să se materializeze, cu finanțări sustenabile în valoare de aproximativ 1,1 miliarde lei încheiate în 2022”, spune François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Societe Generale.

Creditarea companiilor a înregistrat o creștere de 25,8% față de 2021, bazate pe o performanță deosebită pe segmentul IMM-urilor, de +43%, și pe o creștere a creditelor acordate marilor companii de 18,7%. BRD a continuat să fie un participant activ în cadrul programului IMM Invest, oferind sprijin pentru peste 2.000 de IMM-uri eligibile, valoarea totală a creditelor aprobate în cadrul programului ajungând la 2 miliarde lei în 2022, în urcare cu 69%. Rata creditelor neperformante a fost la finele anului de 2,5%.

CEC Bank

Surprinzător, conform daelor pe care le avem la dispoziție din bilanțurile băncilor, CEC Bank se află pe poziția a patra în top, cu active totale de 61,8 miliarde lei în 2022, în creștere cu 22%. Banca deținută de statul român a reușit un profit net de 447 milioane lei, tot cu 22% mai mare decât în 2022.

„În 2022, am reușit să atragem peste 165 000 de noi clienți, am crescut numărul de utilizatori ai canalelor digitale cu 54% și am asistat la majorarea cu aproape 75% a volumului de operațiuni prin canalele digitale, care au depășit pentru prima oară pragul de 100 miliarde lei. CEC Bank a continuat să fie un finanțator activ al economiei, cu finanțări de peste 12,5 miliarde lei acordate companiilor și persoanelor fizice”, a declarat Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.

Veniturile nete din dobânzi au însumat 1,54 miliarde lei, cu 43% mai mari față de 2021. Cheltuielile cu dobânzile aferente depozitelor atrase de la clienți au crescut cu 87%, în contextul majorării cu circa 25% a volumului depozitelor atrase de la clientelă, până la 52,4 miliarde lei. Veniturile nete din comisioane au însumat 313,9 milioane lei, în creștere cu 5,5%, cele mai mari majorări fiind înregistrate pe segmentele de operațiuni bancare realizate prin canalele digitale. Portofoliul total de credite acordate clientelei nebancare (sold bilanțier) a crescut cu 14% anul trecut, până la 29,3 miliarde lei. Rata de credite neperformante s-a ridicat, la finele anului trecut, la 4,43%.

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank, cu active totale de peste 60 miliarde lei, a încheiat anul trecut cu un profit net de 1,2 miliarde lei, în creștere cu 56% față de 2021. Veniturile totale ale băncii au înregistrat o creștere de 22%, atingând nivelul de 3,2 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au fost de 1,5 miliarde lei, cu 14% mai mari decât în 2021.

„Rezultatele foarte bune înregistrate de Raiffeisen Bank în 2022 ne dovedesc că suntem pregătiți să ne continuăm dezvoltarea, indiferent care va fi contextul economic pe care îl vom parcurge în anii următori. Cred cu tărie că dacă angajații băncii se simt bine și sunt multumiți, noi ca organizație putem oferi clienților cea mai bună expertiză financiară și soluții digitale de top”, a declarat Zdenek Romanek, președinte&CEO Raiffeisen Bank.

Soldul de credite al Raiffeisen Bank a crescut cu 22%, în 2022, iar cel pentru clienții corporații a urcat cu 44%. Soldul de credite IMM a crescut cu 17%, o contribuție importantă fiind adusă și de schemele de garantare guvernamentale, în special programul IMM Invest. Astfel, în 2022 Raiffeisen Bank a acordat în cadrul programelor IMM Invest 2.333 de credite pentru peste 2.000 clienți din domenii de activitate foarte diverse, cu valoare aprobată de 592 milioane de euro. Rata creditelor neperformante s-a situat la 1,75%.

Băncile care completează topul celor mai importante șapte bănci din sistem, ING Bank și UniCredit Bank nu și-au anunțat rezultatele financiare pentru sucursalele din România. Oricum, rămân aproape de valoarea activelor băncilor de pe primele cinci poziții. Împreună, primele șapte bănci comerciale au o pondere de 83% din întreg sistemul bancar autohton.