EUmed.ro, farmacia online din Germania care vinde de milioane de euro în România

De multe ori, bolnavii nu își găsesc în farmaciile din România medicamentele de care au nevoie. Această boală a sistemului medical a stat însă la baza unui business care, pe lângă profituri frumoase, face și mult bine. Este vorba despre farmacia EUmed.ro, din Germania, înființată de antreprenorul timișorean Ciprian Militaru, care vinde online în România medicamente homeopatice și antroposofice (realizate din substanțe vegetale, minerale și animale).

Povestea EUmed.ro a început acum 12 ani, pe vremea când Ciprian Militaru locuia la Timișoara și i s-a născut prima mea fetiță. „S-a născut perfect sănătoasă, fără nicun fel de probleme, ȋnsă noi am știut dinaintea nașterii că vrem să îi administrăm doar un anume tip de medicamente, iar acestea nu se găseau în România. Din păcate, medicamentele antroposofice nu se găsesc nici azi pe piața de la noi, sunt aproape necunoscute. Am comandat, la început, ce aveam nevoie pentru noi în casă, ceva pe care să pui mâna în caz de urgență. Câțiva cunoscuți din anturajul nostru au auzit că ne procuram medicamente din Germania și au spus că vor și ei, fiecare ce avea nevoie. Apoi au venit alții, și alții, și tot așa. Se crease un „network effect”, dezvăluie Ciprian Militaru, cofondatorul EUmed.ro.

De la „proof of concept” la business e doar un pas

După un an în care a continuat să comande din Germania produse pentru prieteni și cunoștințele acestora, strânsese deja un dosar impresionant de facturi, istoricul produselor aduse. „Proof of concept”, după cum spune chiar el. „I-am propus, așadar, actualului meu partener, un farmacist german, să facem o farmacie online dedicată exclusiv pacienților din România. Și așa a apărut EUmed.ro”, povestește antreprenorul. „Primul website l-am făcut singur. Eram foarte entuziasmat, stăteam nopți întregi treaz ca să introduc produse și informații despre ele în site. După câteva luni de muncă și aproximativ 23.000 de produse introduse manual, site-ul a început să dea rateuri, așa că a trebuit să fac unul nou. Am luat-o de la capăt, cu un entuziasm și mai mare, doar că de data asta problema introducerii produselor a fost rezolvată și nu am mai pierdut nopțile pentru asta”. Cum a evoluat businessul pornit dintr-o nevoie personală? Natural, dezvăluie cofondatorul EUmed.ro. „La ȋnceput, lucrurile au mers destul de anevoios, dar ne-am dezvoltat încet, organic și sănătos. În primii trei ani am făcut totul de unul singur. Abia după trei ani am angajat prima persoană care să mă ajute. Aveam atunci puțin peste 650 de clienți. În acești primi ani am vorbit la telefon cu aproape toate persoanele care făceau o comandă de medicamente, am auzit sute de povești de viață, multe dintre ele extrem de triste. Lucrurile astea te afectează, dar când vezi că poți ajuta oamenii, că le poți trimite medicamentul de care au atâta nevoie, te și motivează”, povestește Ciprian Militaru.

Motivați de succesul din România, fondatorii EUmed.ro s-au extins și în țările vecine. „În cei 11 ani de activitate businessul a crescut continuu. Afacerea a început apoi să scaleze destul de serios, iar în al șaptelea an am depășit încasări de un milion de euro. Azi EUmed.ro este deja un brand cunoscut, livrează pe tot teritoriul UE, are o cifră de afaceri de 4,6 milioane de euro în 2021 și vânzări, ȋn România, de 1,3 milioane de euro”, dezvăluie Ciprian Militaru.

De ce cumpără românii medicamente online din Germania?

Fondatorul EUmed.ro explică și de ce aleg românii să cumpere medicamente online din Germania și nu din farmaciile din România. „Ȋn primul rând, clienții noștri cumpără de la noi medicamente care nu există pe piața românească, cu sau fără rețetă. Apoi, caută alternative la medicamente și suplimente care se găsesc și ȋn România, doar că vor produse premium, de calitate nemțească sau fabricate ȋn statele din Europa occidentală”, explică antreprenorul. Potrivit acestuia, lipsa de medicamente din România tinde uneori să se acutizeze, iar această lipsă îi determină pe oameni să caute alternative, uneori îndoielnice. „Ca să vinzi medicamente online e nevoie de o autorizație specială de la ANM. Se pare însă că nici autoritățile și nici proprietarii acestor marketplace-uri nu sunt interesați de acest aspect. Marketplace-urile au evident de câștigat din acest comerț și nu fac nimic pentru a stopa fenomenul, însă nici autoritățile nu fac foarte multe verificări ale medicamentelor care se comercializează online”, explică Ciprian Militaru.