Eurostat: UE a generat 58,8 milioane de tone de deşeuri alimentare în 2021

Uniunea Europeană a generat 58,8 milioane de tone de deşeuri alimentare în 2021, respectiv 131 kg/locuitor, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul tuturor grupurilor economice, 54% din totalul deşeurilor alimentare (70 kg/locuitor) au fost generate de gospodării, 46% au fost generate în lanţurile de aprovizionare cu alimente: 21% în urma fabricării produselor alimentare şi a băuturilor (28 kg), 9% de restaurante şi serviciile alimentare (12 kg), 9% în urma producţiei primare (11 kg) şi 7% pe segmentul de retail (9 kg).

Reducerea risipei alimentare este o provocare atât în UE cât şi pe plan global.

De asemenea, vineri este marcată Ziua internaţională de conştientizare a risipei alimentare (ONU). Tema din acest an este: „Reducerea pierderilor şi a risipei de alimente: Luarea de măsuri pentru a transforma sistemele alimentare” („Reducing food loss and waste: Taking Action to Transform Food Systems”).