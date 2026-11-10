Excedentul comercial al Chinei a trecut pragul de 1.000 de miliarde de dolari în octombrie

Autoritățile vamale chineze au anunțat marți că în primele 10 luni ale acestui an excedentul balanței comerciale a trecut pragul de 1.000 de miliarde de dolari, grație unei creșteri a exporturilor către Uniunea Europeană și SUA, transmite AFP.

În perioada ianuarie-octombrie 2026, excedentul comercial al Chinei pe relația cu UE a crescut cu 28,6%, ajungând la 310,67 miliarde de dolari, adică peste un miliard de dolari pe zi, în ciuda eforturilor depuse de cele 27 de state membre UE pentru a inversa această tendință.

Comerțul exterior continuă să fie un motor al economiei chineze, în special datorită exploziei cererii de produse legate de inteligența artificială și vehiculele electrice.

Comparativ, anul trecut, China a ajuns la un excedent al balanței comerciale de 1.000 de miliarde de dolari abia în luna noiembrie, iar gigantul asiatic a încheiat anul 2025 cu un excedent comercial record de 1.200 de miliarde de dolari.

În ceea ce privește datele pentru luna octombrie 2026, exporturile chineze au crescut cu 35,2% în ritm anual, ajungând la 412,3 miliarde de dolari. Importurile au înregistrat și ele o creștere puternică, de 41,6% față de luna octombrie a anului trecut, ajungând la 307,1 miliarde de dolari, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a contracara avansul exporturilor.

În rândul exporturilor chineze, 54,58 miliarde de dolari au mers către Uniunea Europeană în luna octombrie, în creștere cu 24,4%, rezultând un surplus lunar de 33,4 miliarde de dolari pentru China. Bruxelles-ul subliniază în mod regulat deficitul comercial ‘nesustenabil’ cu Beijingul și acuză China că recurge la practici neloiale. Cele două părți au ajuns luna trecută la un acord privind sectorul auto, o industrie cheie în Europa, care vizează limitarea exporturilor de vehicule hibride chinezești.

De asemenea, exporturile chineze către Statele Unite au crescut cu 32,9% în octombrie, ajungând la 46,4 miliarde de dolari, în pofida războiului comercial inițiat de președintele american Donald Trump. Acesta urmează să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping, în marja summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), care va avea loc pe 18 și 19 noiembrie la Shenzhen, în sudul Chinei. De asemenea, este planificată o întâlnire trilaterală cu liderul rus Vladimir Putin.

Aceste rezultate spectaculoase ale comerțului exterior chinez contrastează puternic cu stagnarea persistentă a pieței interne.

‘Exportatorii au fost principalul motor al economiei chineze în acest an’, a confirmat Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management. ‘Mă aștept ca aceștia să continue să aibă performanțe bune până la noi ordine’, a adăugat Zhiwei Zhang, spunând că nu crede că ‘politicile macroeconomice ale Chinei se vor schimba semnificativ pentru restul anului’.

În pofida exporturilor record, economia chineză se confruntă cu presiuni deflaționiste, cheltuieli slabe ale gospodăriilor, surplusuri de producție și o criză imobiliară severă. În acest context, autoritățile de la Beijing vizează o creștere între 4,5% și 5% pentru 2026, cel mai scăzut obiectiv oficial din ultimele decenii. În trimestrul al treilea, PIB-ul Chinei a crescut cu 4,5%, accelerând ușor față de trimestrul al doilea (4,3%).