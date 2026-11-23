China va adopta un pachet de măsuri pentru a stabiliza piața bursieră, inclusiv reducerea cerinței minime de marjă pentru achiziționări de acțiuni, în vederea generării de fonduri suplimentare, a informat CSRC (Comisia de Reglementare a Piețelor Financiare din China), transmit Reuters și Xinhua.

Astfel, bursele din Shanghai, Shenzhen și Beijing vor reduce rata minimă a marjei de la 100% la 80%, începând din 30 noiembrie. Reducerea ‘va îmbunătăți lichiditatea pe piețele bursiere și va sprijini stabilitatea lor pe termen lung și evoluția viabilă’, conform oficialilor de la Beijing. Ajustarea ar urma, teoretic, să aducă fonduri suplimentare de aproape 400 miliarde de yuani (59,58 miliarde de dolari).

În plus, bursele din Shanghai și Shenzhen au introdus măsuri de reducere a comisioanelor. Deciziile adoptate deja anul acesta, ce vizează eliminarea comisioanelor de listare pentru firmele listate și pentru gestionarea tranzacțiilor cu obligațiuni, vor fi extinse până în 2028, a precizat CSRC.

Bursa din Shenzhen a publicat și un plan de măsuri ce vizează introducerea unor mecanisme de asigurare a lichidității ‘pentru a reduce fluctuațiile prețurilor acțiunilor, a îmbunătăți eficiența și a consolida reziliența pieței’.

Măsurile vin după ce, în ultimele zile, principalii indici bursieri din China au scăzut, urmând tendința din SUA și din alte regiuni, în urma temerilor privind sustenabilitatea investițiilor AI, ceea ce a provocat temeri din partea investitorilor.

Și alte autorități de supervizare din Asia, inclusiv din Coreea de Sud și Taiwan, au răspuns la turbulențele de pe piețe cu modificări ale reglementărilor, pentru a atenua volatilitatea.

Conform noilor reguli anunțate de bursele din Shanghai, Shenzhen și Beijing, investitorii pot împrumuta mai mulți bani pentru a cumpăra acțiuni, pe baza aceluiași activ garantat.