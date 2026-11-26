Excedentul comercial agroalimentar al Uniunii Europene a crescut la 39,6 miliarde euro în primele nouă luni ale anului 2026, cu patru miliarde euro mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată un raport publicat miercuri de Executivul comunitar.

În primele nouă luni ale acestui an, valoarea exporturilor cumulate de produse agroalimentare ale blocului comunitar a ajuns la 179,2 miliarde euro, în creștere cu 1% în ritm anual, deoarece creșterile de la mai multe categorii de produse au compensat scăderile înregistrate în alte sectoare.

Exporturile către Turcia au crescut cu 9%, în principal datorită cărnii de vită și de mânzat, iar exporturile către Arabia Saudită au crescut cu 10%, în principal datorită cerealelor. Dintre categoriile de produse, exporturile de alte produse de origine animală au crescut cu 870 de milioane euro (aproximativ 14%), în timp ce exporturile de băuturi spirtoase și de lichioruri au crescut cu 725 de milioane euro. Exporturile de uleiuri vegetale au crescut de asemenea în mod semnificativ, cu 31%, în special datorită transporturilor de ulei de floarea-soarelui către India. În schimb, exporturile de cafea, de ceai, de cacao și de mirodenii au scăzut cu 15%, iar exporturile de carne de porc au scăzut cu 13%.

În cee ce privește importurile de produse agroalimentare ale UE, în primele nouă luni acestea au atins o valoare de 139,6 miliarde euro, cu 2,9 miliarde euro mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent. Valorile importurilor din principalele țări producătoare de cacao au continuat să scadă, deoarece prețurile la cacao rămân sub nivelul lor maxim, cu toate că s-au stabilizat începând cu luna iunie. Importurile din Coasta de Fildeș au scăzut cu 20%, iar cele din Nigeria și din Camerun au scăzut cu 47%, respectiv 43%. Dintre categoriile de produse, importurile de cafea, de ceai, de cacao și de mirodenii au scăzut cu 19%, importurile de cereale cu 7%, iar importurile de produse lactate cu 1%.

Pe de altă parte, importurile de fructe și de fructe cu coajă lemnoasă au crescut cu 6%, iar cele de produse necomestibile pentru uz tehnic au crescut cu 13%.