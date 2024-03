Fechet recunoaște: S-au cheltuit miliarde bune de euro pentru economia circulară, dar rezultatele sunt sub aşteptări

Investiţiile care ţin de economie circulară, de sistemele de management integrat s-au ridicat la „miliarde bune”, însă rezultatele, deşi prezintă un oarecare progres, sunt sub aşteptările pe care le aveam, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Mircea Fechet.

„În România s-au investit miliarde de euro. Dacă ne uităm la toate investiţiile care ţin de economie circulară, sistemele de management integrat al deşeurilor, toate sumele atrase din fonduri de preaderare, din POS-ul de mediu, mai nou din POIM, şi pe care ne propunem să le cheltuim şi în următorul exerciţiu financiar, observăm că s-au cheltuit miliarde bune de euro şi rezultatele, deşi prezintă un oarecare progres, sunt sub aşteptările pe care le aveam, cel puţin la momentul la care am scris toate acele proiecte, toate acele cereri de finanţare”, a spus Fechet la o conferinţă privind economia circulară, organizată de The Diplomat.

Ministrul a subliniat că, în privinţa economiei circulare, în loc să recuperăm decalajul faţă de majoritatea ţărilor din Uniunea europeană, „suntem încremeniţi la un procent ruşinos”.

„Dacă ne uităm la tot ceea ce înseamnă economie circulară, dacă ne uităm la toate cifrele din ultimii ani, o să observăm că nu ne sperie neapărat rezultatele, dar ne sperie tendinţa, pentru că în loc să recuperăm foarte mult din decalajul pe care îl avem astăzi faţă de majoritatea celorlalte state membre, stăm încremeniţi la un procent ruşinos, fie că discutăm despre colectare separată, fie că discutăm despre reciclare, fie că discutăm despre orice alte chestiuni. (…) Eu cred că există o nevoie de reformă profundă în legătură cu modul în care înţelegem ceea ce înseamnă economia circulară”, a afirmat Mircea Fechet.

El a reamintit că, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, există sume alocate economiei circulare, precum cele pentru centrele de colectare cu acord voluntar, ofertele depuse la licitaţia pentru acestea urmând a fi deschise la 1 aprilie.

De asemenea, a adăugat ministrul, celelalte centre mari sunt într-un proces „mai avansat sau mai puţin avansat” de execuţie şi este aproape de atribuire licitaţia pentru insulele digitalizate, acele puncte de colectare separată care urmează să fie puse la dispoziţia autorităţilor locale.

„Şi, nu în ultimul rând, o linie de finanţare pe care eu o consider foarte importantă, ea se numeşte generic „fabrici de reciclare”. 220 de milioane de euro punem la bătaie prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu acelor operatori economici care urmează să desfăşoare activităţi de reciclare sau similare cu activităţile de reciclare şi de tratare”, a mai spus Mircea Fechet.

Acesta a subliniat că nevoia de finanţare nu va putea fi acoperită din fonduri guvernamentale şi că, în opinia sa, atâta timp cât există predictibilitate, un cadru legislativ coerent şi toată lumea ştie ce are de făcut şi la ce să se aştepte, astfel de business-uri devin fezabile şi o companie poate merge să caute capital privat.

Ministrul Mediului a amintit şi de sistemul garanţie-returnare şi a precizat că vom avea anul acesta şi în următorii ani nişte cantităţi impresionante de material reciclabil, „sute de mii de tone de sticlă, de PET şi de aluminiu”, iar toate aceste cantităţi vor contribui în mod activ la o întreagă economie orizontală şi vor genera investiţii, locuri de muncă etc.

Mircea Fechet a subliniat însă că suntem pe drumul cel bun, iar anul acesta este pentru prima oară în foarte mulţi ani când lucrurile vor evolua vizibil într-o manieră pozitivă.