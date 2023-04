Fierbe piața muncii: Aproximativ un miliard de persoane se vor recalifica în 2023

Potrivit raportului ”Four Reasons Why 2023 Is the Year to Make Your Career Move”, realizat de Grafton Recruitment, parte a Gi Group Holding, una dintre cele mai mari companii de recrutare din Europa, 2023 ar putea fi anul schimbărilor de carieră pe piața muncii. Bazându-se pe sfatul recrutorilor Grafton, precum și al experților internaționali, raportul prezintă pașii pe care un angajat trebuie să îi urmeze pentru a depăși obstacolele prin abordări diferite și, implicit, pentru a face pasul către o schimbare de succes în carieră.

Încă din perioada pandemiei, companiile se confruntă cu un fenomen tot mai pronunțat pe piața forței de muncă – marea demisie – care generează o presiune tot mai mare pe creșterea salariilor. Cele mai recente date arată că 41% dintre persoanele cu pregătire specializată și, respectiv, 25% dintre cei fără pregătire intenționează să ceară o creștere în următoarele 12 luni.

Contextul economic, lipsa de predictibilitate precum și efectele războiului din apropierea graniței, au determinat, în ultimul an, tot mai mulți români să apeleze la cursuri de reconversie profesională, un număr mare de angajați fiind dispuși să își părăsească locul de muncă și să se reorienteze către alte domenii. Așadar, nevoia de schimbare pozitivă în carieră este, încă, foarte reală și prezentă pe piața muncii. Conform indicelui Microsoft Work Trend, la nivel mondial, 41% dintre angajați se gândesc în prezent să-și părăsească locul de muncă.

”Experiența vastă pe piața muncii ne-a arătat că, deși simt nevoia unei schimbări, multe persoane se confruntă cu teama de a legăna barca în ape tulburi. Însă, resemnarea pasivă nu este întotdeauna o abordare corectă. Chiar dacă se vorbește tot mai mult de o recesiune globală, în prezent există mai multe posturi vacante în diferite sectoare, comparativ cu anii trecuți. Vorbim astăzi de o rată a locurilor de muncă vacante care aproape s-a dublat la 3% în iunie 2022 de la 1,6% în iunie 2020, conform datelor Eurostat. Iar acest lucru reprezintă un mare avantaj pentru angajații pregătiți de o schimbare, atât din punct de vedere al oportunităților, cât și din punct de vedere al timpului. În plus, dacă privim și din perspectiva ofertelor, cu cât sunt mai multe posturi vacante, cu atât mai mulți angajatori se vor lupta pentru a-și asigura cel mai bun talent. Iar, din perspectiva angajaților, mai multe posturi vacante înseamnă mai multă putere de negociere. Desigur, oportunitățile vor exista la fiecare pas, dar cel mai important este ca fiecare angajat să iubească ceea ce face, pentru că, în medie, petrece aproximativ o treime din viață lucrând.”, punctează Elisabeta Moldoveanu, Business Unit Manager, Grafton by Gi Group Holding.

Cu toate acestea, pe măsură ce efectele recesiunii globale se instalează treptat, în companii există angajați care se resemnează pasiv și rămân, în continuare, în pozițiile actuale, oricât de mare este nepotrivirea între dorințele, competențele, ambițiile sau viziunea lor de viață. Astfel, frica de nou și de schimbare începe treptat să înăbușe „marea demisie”, iar în locul ei apare fenomenul „demisiei pasive”.

Aici intervine abordarea proactivă care poate aduce numeroase beneficii personalului angajat, prin creearea unei imagini pozitive, ce îi poziționează ca fiind ambițioși și încrezători la interviurile de angajare. În plus, proactivitatea implică, de asemenea, recunoașterea importanței dezvoltării competențelor pe parcursul carierei – un aspect cheie pe piața muncii de astăzi.

„Pentru companii compatibilitatea dintre candidați și viitorul loc de muncă este din ce în ce mai importantă. În medie, persoanele care vor intra pe piața muncii în 2030 este de așteptat să își reevalueze abilitățile de 8 până la 10 ori pe parcursul vieții profesionale. Așadar, intrăm într-o nouă paradigmă în care oamenii sunt acum responsabili de propria capacitate de angajare, iar dorința de creștere, dezvoltare și afirmare într-o companie va aduce beneficii atât angajaților cât și viitorilor candidați.”, declară Elisabeta Moldoveanu, Business Unit Manager, Grafton by Gi Group Holding.

Raportul „Starea forței de muncă globale, 2022” realizat de Gallup dezvaluie că 85% dintre angajați nu sunt mulțumiți la locul de muncă. În plus, până în 2023 recrutorii din departamentele de HR se așteaptă la peste 1 miliard de persoane recalificate. Prin urmare, angajații care aleg să investească deja în dezvoltarea de noi competențe, vor beneficia în viitor de un avantaj extrem de competitiv.

Principalele motive pentru care angajații trebuie să adopte proactivitatea în acest an sunt: creșterea ratei locurilor de muncă vacante, nemulțumirea față de actualul loc de muncă, recalificarea și gândirea out of the box. În plus, în peisajul actual al locurilor de muncă, schimbare rapidă, flexibilitatea și o mentalitate deschisă sunt atuuri de preț care generează creșterea numărului de locuri de muncă. Conform studiului, un sfert dintre lucrători nu au avut niciodată o conversație privind progresul în carieră, rezultatul fiind stagnarea, lipsa de vizibilitate și experiență a viitorului candidat.

De asemenea, raportul realizat de Grafton, analizează în profunzime barierele ce apar în calea schimbării carierei. Iar una dintre cele mai frecvente este lipsa percepută de timp, care deseori îi împiedică pe angajați să avanseze. Însă, cel mai rapid mod în care aceștia pot avansa ține de dobândirea competențelor, cea mai valoroasă monedă în peisajul locurilor de muncă de astăzi.