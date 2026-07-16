Fostul ministru ungar de externe Peter Szijjártó demisionează din mandatul de parlamentar Fidesz pentru a lucra la gigantul chinez auto BYD

Fostul ministru ungar de Externe Péter Szijjártó anunţă miercuri pe Facebook că renunţă la mandatul său de deputat şi urmează să lucreze la gigantul chinez al automobilelor BYD, relatează Euronews.

„Mi-am prezentat demisia din mandatul parlamentar. Motivul este că am primit o ofertă extrem de onorantă din partea uneia dintre marile întreprinderi ale economiei mondiale pentru a ocupa un post internaţional”, anunţă fostul ministru al lui Viktor Orban al Comerţului Extern şi Afacerilor Externe.

El urmează să fie însărcinat cu relaţiile externe ale grupului şi cu dezvoltarea unor noi linii de activitate.

El apreciază că BYD este una dintre cele mai de succes poveşti ale industriei automobilului din ultimii 20 de ani şi primul constructor mondial de vehicule cu energie nouă.

BYD Hungary a declarat agenţiei ungare de presă MTI că Péter Szijjártó va ocupa un „post internaţional global” şi nu va face parte din filiala ungară.

Péter Szijjártó, în vârstă de 48 de ani, era deputat în grupul parlamentar al Partidului Fidesz al lui Viktor Orban din 2002.

În al doilea Guvern Orban, el a fost, începând din 2010, timp de doi ani, comisar al premierului şi purtător de cuvânt al şefului Guvernului, conducând totodată echipa de presă şi de organizare a acestuia.

În perioada 2012-2014, el a ocupat, în Cancelaria premierului, postul de secretar de stat însărcinat cu relaţiile externe şi comerţul extern.

Începând de la 15 iunie 2014, el a fost secretar de stat parlamentar la Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Extern.

El superviza promovarea relaţiilor economice cu Federaţia rusă şi coordonarea altor relaţii bilaterale.

Începând din septembrie 2014 şi până la alegerile din 2026, el a fost ministru al Economiei Externe şi Afacerilor Externe.