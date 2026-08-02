Ungaria: Centrala nucleară Paks ar putea rămâne oprită mai multe săptămâni

Centrala nucleară Paks din Ungaria, care generează aproximativ jumătate din energia electrică a acestei țări și a cărei activitate va fi suspendată în urma scăderii record a nivelului apelor Dunării, ar putea rămâne oprită multe săptămâni, întrucât se estimează că nivelul apei fluviului va fi în continuare prea scăzut pentru ca centrala să poată funcționa în siguranță, a declarat vineri premierul ungar Peter Magyar, care a menționat că centrala ar putea fi oprită complet săptămâna viitoare începând de marți sau miercuri, transmite Reuters.

Oprirea centralei survine concomitent cu un val de caniculă, ce ar urma să crească cererea de energie electrică la orele de vârf cu 20%. Prin urmare, guvernul ungar le-a cerut societăților industriale să-și diminueze consumul de energie.

Cele patru reactoare ale centralei nucleare Paks funcționează în prezent la mai puțin de 50% din capacitatea lor combinată de 2 gigawați și ar urma să fie oprite complet săptămâna viitoare, oprire despre care Magyar afirmase joi că ar putea surveni vinerea aceasta.

Însă la conferința de presă de vineri el a avansat un nou termen pentru oprirea centralei, menționând că aceasta ar putea surveni marți sau miercuri, termen despre care a spus că a fost calculat pe baza ultimelor predicții asupra nivelurilor Dunării estimate de autorități.

Apa din Dunăre este folosită pentru răcirea reactoarelor, care vor putea fi repornite numai după ce nivelurile apei se vor restabili suficient pentru o funcționare în siguranță, ‘dar estimarea este că acest lucru nu se va întâmpla în următoarele săptămâni’, a spus Magyar în timpul unei conferințe de presă la rafinăria Dunărea a companiei energetice MOL din Szazhalombatta.

El a susținut joi că Ungaria își poate compensa necesarul de energie prin importuri. Totuși, combinația dintre o producție internă mai mică și o cerere mai mare ar putea crea o situație critică în sistemul energetic.

În aceste condiții, premierul ungar și-a reiterat vineri apelul către marile companii industriale, inclusiv producătorii auto și de baterii, să-și diminueze consumul de electricitate și apă.