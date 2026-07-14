Mercedes-Benz majorează producția uzinei din Ungaria cu o investiție de un miliard de euro

Mercedes-Benz a investit un miliard de euro pentru a dubla capacitatea de producție a fabricii sale de la Kecskemet (Ungaria), a anunțat luni producătorul auto german, ca răspuns la ceea ce a numit o concurență globală din ce în ce mai dură, transmite Reuters.

Fabrica din Ungaria, care va produce noul model electric C-class, va fi cea mai mare fabrică a Mercedes-Benz din Europa și a doua cea mai mare la nivel global după extindere, oferindu-i flexibilitatea de a răspunde mai bine la condițiile volatile de pe piață.

În mandatul fostului premier Viktor Orban, care a pierdut puterea în alegerile din aprilie, sectoarele auto și al bateriilor pentru vehicule electrice au devenit pilonii principali ai creșterii economice și ocupării forței de muncă în Ungaria, constructorii germani de automobile premium și producătorii chinezi de baterii construind gigafabrici în țara vecină.

În pofida unei creșteri puternice a salariilor în ultimii ani, salariile din Ungaria sunt în continuare printre cele mai mici din Uniunea Europeană, ceea ce face ca țara vecină să fie o țintă atractivă pentru locuri de muncă cu costuri reduse.

‘Prin producția locală de componente cheie, cum ar fi bateriile, putem răspunde cererii și mai rapid și mai flexibil. Asta face din Kecskemet un loc cheie pentru viitorul nostru’, a declarat directorul general de la Mercedes-Benz, Ola Kallenius, la o ceremonie de deschidere a noii părți a fabricii.

Prezent la ceremonia de inaugurare, premierul ungar Peter Magyar a declarat că guvernul său de centru-dreapta își propune să creeze un mediu de afaceri previzibil pentru investitorii străini din Ungaria, care sub Orban s-au confruntat cu schimbări frecvente de legislație și taxe ad-hoc pentru a acoperi golurile bugetare. ‘Guvernul își propune să mențină un parteneriat strategic stabil cu Mercedes, precum și cu alte companii care doresc să investească în Ungaria’, a spus Magyar. Acesta a subliniat însă că nu este vorba de o stradă cu sens unic iar toate companiile din Ungaria trebuie să respecte reglementările, să asigure condiții de muncă sigure și să plătească salarii care să ofere lucrătorilor ceea ce el a numit un trai sigur.

Responsabilul pentru producție în cadrul consiliului de administrație al Mercedes-Benz , Michael Schiebe, a declarat că producătorul auto va aduce la Kecskemet producția altor două modele, noul GLC complet electric și modelul mini G-class. ‘Privind în perspectivă, planificăm axe de producție flexibile. Acest lucru ne va permite să producem, flexibil, modele în diferite locații, adaptându-ne instantaneu la cererea pieței și la factorii externi și sporind rezistența rețelei noastre globale de producție’, a spus Schiebe.