Vânzările BYD au crescut pentru a treia lună consecutiv, susţinute de exporturi

Producătorul chinez de automobile electrice BYD a raportat o creştere a vânzărilor globale pentru a treia lună consecutiv în iulie, cererea puternică de pe pieţele externe compensând încetinirea pieţei interne, relatează Reuters.

Potrivit calculelor Reuters, bazate pe datele oficiale publicate de companie sâmbătă, BYD a vândut 419.211 vehicule în iulie, cu 21,8% mai multe decât în aceeaşi lună a anului trecut.

Exporturile de autoturisme şi camionete au înregistrat o evoluţie şi mai puternică. Livrările externe au crescut cu 124,3% faţă de iulie 2025, ajungând la 179.841 de unităţi.

Rezultatele confirmă că extinderea internaţională continuă să devină un motor important de creştere pentru BYD, în condiţiile în care concurenţa şi încetinirea cererii afectează piaţa auto din China.