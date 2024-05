Valentin Popoviciu, Digi: Implementarea 5G nu este în urmă în România

Implementarea 5G nu este în urmă în România, dar în acest moment principala aplicabilitate este aceea de a îmbunătăţi capacitatea reţelelor, a declarat Valentin Popoviciu, vicepreşedintele DIGI, la un eveniment de specialitate.

„Nu vă îngrijoraţi, acesta este răspunsul, pentru că de fapt 5G este o evoluţie, o evoluţie a 4G, de fapt. De ce asta? Pentru că într-adevăr la nivel european, american, la nivel de lume s-a vorbit despre frecvenţe disponibile pentru 5G. Cred că, de fapt, operatorii aveau nevoie de spectru suplimentar pentru a susţine creşterea de trafic de date pe care o vedem toţi în momentul de faţă. Creşterea de trafic de date de la un an la anul este de peste 25%. Dacă traficul per SIM pe lună era acum câţiva ani de ordinul 3 – 5 GB, am ajuns în momentul de faţă să fim la 15 GB pe lună în România şi la fel este şi în Spania, de exemplu. Practic, traficul creşte exponenţial şi va creşte din ce în ce mai rapid şi atunci adopţia de tehnologii care folosesc şi spectrul nou, cum a fost 5G, cu spectru de 700 şi 3500 ( de MHz – n.r.), este importantă pentru a susţine evoluţia viitoare”, a spus Valentin Popoviciu, la Ziua Internaţională a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale, eveniment organizat de Digital Transformation Council.

El a afirmat că 5G a venit şi cu o schimbare tehnologică care permite aplicaţii viitoare, cum ar fi zero delay communication, IoT, conectare de milioane de dispozitive pe scară largă, însă adopţia acestora încă nu are loc semnificativ la nivel de business.

„Implementarea 5G nu este în urmă. Poate în alte ţări s-au implementat acoperiri mai mari de 5G decât în România sau decât în Europa însă singura aplicabilitate în toată lumea este enhance broadband, adică mai mult capacitate pentru operatorii de reţea şi pentru clienţi. Atâta timp cât în România avem o calitate foarte bună pentru reţeaua de 4G şi servăm traficul existent, 5G vine ca o suplimentare a capacităţii de trafic şi pentru care doar acum vedem o nevoie. Mai mult, noi ca operator anul acesta vom face probabil 5G în tot mediul urban din România. Am implementat mai mult de 2000 de staţii de bază din 3000 şi ceva în mediul urban. Deci practic suntem acolo. Şi ceilalţi operatori au proiecte similare. Şi de ce în mediul urban? Pentru că acolo cererea de trafic este mai mare, pentru că este densitatea mai mare de clienţi. În schimb, din perspectiva aplicaţiilor de business încă nu vedem o evoluţie, cel puţin nu în România dar nici în celelalte ţări europene, dar va urma”, a spus Valentin Popoviciu.

El a menţionat că 5G în viitor se va duce spre toate benzile disponibile pentru operatori.