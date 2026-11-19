Cel mai nou model lingvistic Google promite performanţă de top, cu costuri mai mici, fiind comparat cu flagship-ul Gemini 4 Carbon.

Neon se poate compara şi poate chiar depăşi Carbon la programare, raţionare şi sarcini bazate pe agenţi AI. Producătorul promite că acesta va oferi texte de calitate mai bună şi rezultate superioare pe partea de cercetare.

Google spune, de asemenea, că Neon este rapid şi eficient în ceea ce priveşte consumarea token-urilor, ceea ce înseamnă că ar trebui să genereze costuri mai mici.

Neon va sta la baza agentului AI Tasks, asta însemnând că sarcinile acestuia se vor finaliza mai rapid şi cu avantajele menţionate.

Noul model are o Fereastră contextuală de un milion de token-uri şi patru niveluri de raţionare: redus, mediu, ridicat şi ultra ridicat.

În testele sintetice, Neon se situează pe locul al treilea, în urma celor mai noi modele de la Anthropic şi OpenAI.

Neon va costa la început 3 dolari, respectiv 15 dolari la milionul de token-uri pentru introducerea, respectiv generarea informaţiilor. Ulterior, preţurile acestuia vor creşte la 4 dolari, respectiv 20 de dolari.