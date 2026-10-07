Google lansează un nou model de generare a imaginilor

Cel mai nou model AI Google pentru generarea imaginilor, numit Nano Banana 2.1, promite să fie superior şi chiar mai ieftin decât versiunea anterioară.

Bazat pe noul model Gemini 3.6 Flash, Nano Banana 2.1 vine să-i ia locul lui Nano Banana 2, lansat de gigantul american în luna februarie.

Conform producătorului, Nano Banana 2.1 este superior versiuni anterioare la toate capitolele .

Noul model îmbunătăţeşte calitatea vizuală, randarea textului şi consistenţa caracterelor în panoramele de mari dimensiuni şi în infografice.

Acesta poate procesa până la 14 imagini de referinţă simultan şi oferă trei niveluri de raţionament: minim, mediu şi ridicat în funcţie de care rezultă şi o calitate diferită a imaginii.

Conform rezultatelor din testele sintetice, Nano Banana Pro rămâne cel mai bun generator de imagini al Google, dar Nano Banana 2.1 este mai eficient.

Google spune că Nano Banana 2.1 va costa aproximativ la jumătate comparativ cu modelul anterior. O imagine 4K, de exemplu, va costa 7,56 cenţi, în loc de 15,10 cenţi.

Noul model Nano Banana 2.1 va fi integrat în toate aplicaţiile Google cu funcţii de inteligenţă artificială, de la Gemini, la Google Search.