Google investește peste 15 miliarde de dolari în Finlanda

Gigantul tehnologic american Alphabet, compania mamă a Google, a anunțat că în următorii doi ani va investi cel puțin 13 miliarde de euro (15,1 miliarde de dolari) în infrastructura de inteligență artificială (AI) din Finlanda și a semnat primul său contract de energie nucleară din afara SUA, transmite Reuters.

Este vorba de un acord pe 22 de ani pentru achiziționarea a până la 50% din producția unei centrale nucleare din Finlanda, a anunțat separat operatorul acesteia, Fortum.

Google a precizat că acordul de investiții AI din Finlanda este cel mai mare de până acum încheiat în Europa. Investițiile vor include centre de date, îmbunătățirea rețelelor de electricitate, proiecte de energie curată și de baterii, a precizat Google.

Energia nucleară este una dintre atracțiile oferite de Finlanda companiilor, inclusiv Microsoft și ByteDance (proprietarul TikTok), în condițiile în care Google caută locații pentru centrele de date, în timp ce reduce/limitează costurile cu energia și își îndeplinește obiectivele climatice.

‘Acesta este primul acord al Google privind energia nucleară din afara SUA și credem că este un eveniment important pentru tot ce facem noi aici’, a afirmat directorul de investiții al companiei americane, Ruth Porat, la Helsinki.

Fortum și Google vor explora de asemenea dezvoltarea de noi surse de energie nucleară și regenerabilă în Finlanda, au informat companiile.

Anul acesta Alphabet și-a majorat investițiile pe plan global la un nivel între 195 și 205 miliarde de dolari, pe fondul majorării cererii în domeniul tehnologiei informației.

Investiția va fi realizată în perioada 2027 – 2028, iar în faza de construcție va contribui cu aproximativ 3,6 miliarde de dolari la PIB-ul Finlandei. După ce va deveni operațională, ar urma să susțină anual aproximativ 7.000 locuri de muncă, a anunțat Google.

Compania de utilități Fortum a indicat că acordul pe termen lung furnizează certitudini economice pentru extinderea duratei de viață și modernizarea centralei sale Loviisa până în 2050. Unitatea se află în apropierea centrului de date Hamina al Google.