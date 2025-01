Grupul Piletilevi, unul din liderii pieței de bilete full-service din România, se extinde în Europa și anunță rebrandingul sub noul nume PLG 

Grupul Piletilevi, pionierul din spatele primului sistem de vânzare de bilete online din Estonia, în prezent un jucător de top în Europa Centrală, își anunță rebranding-ul pentru piețele internaționale. Compania se va numi PLG.

Grupul Piletilevi are o prezență solidă pe piața românească, după ce a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni în cea mai veche companie de ticketing din țară, Bilete.ro, în vara anului 2023 și recent, în decembrie 2024, a achiziționat Ticketing Nation s.r.l., un jucător cunoscut pe piața locală ce opereză platformele de vânzare de bilete Entertix.ro și Myticket.ro.

Rebranding-ul reprezintă un pas major în evoluția companiei, ce îi consolidează poziția de cel mai mare operator de bilete din Europa Centrală. De la prima platformă de vânzare de bilete online din Estonia, Piletilevi Group s-a extins în Letonia și Lituania, devenind lider de piață în regiuna baltică. În prezent, compania operează în șapte țări, printre care Republica Cehă, Polonia, Slovacia și România. Numele PLG, derivat din Grupul Piletilevi, păstrează legătura cu brandul original, dar transmite în același timp o imagine mai internațională și neutră.

Noul nume, PLG, și sloganul „Moments That Matter” reflectă valorile de bază ale companiei: integritate, excelență, inovație, eficiență, crearea de conexiuni importante cu publicul și experiențe de neuitat. Fie că este vorba de muzică, teatru, sport sau evenimente culturale, PLG creează acele momente care contează în viața tuturor.

De la inovator local la lider regional

De-a lungul istoriei sale de 28 de ani, PLG a transformat business-ul de vânzare de bilete într-o experiență modernă și user-friendly. Compania a operat prima vânzare de bilete online din Estonia pentru concertul lui Michael Jackson de la Tallinn, în 1997, pregătind terenul pentru inovația digitală și transfrontalieră.

Sven Nuutmann, președintele PLG, declară: „Prin valorificarea celor mai noi tehnologii și a talentelor locale, ne propunem să depășim bariere și să facem divertismentul accesibil tuturor. De-a lungul anilor, ne-am extins prezența și tehnologia pentru a deservi milioane de clienți pe mai multe piețe, impunându-ne ca lider regional în Europa Centrală. Rebranding-ul PLG simbolizează angajamentul nostru de a oferi momente care contează publicului din întreaga Europă și nu numai.”

PLG continuă să-și îmbunătățească tehnologia, să extindă parteneriatele și să ofere soluții de vânzare de bilete ușor de utilizat. Sloganul „Momente care contează” subliniază dedicarea grupului către experiențe ce aduc oamenii împreună.

Rebranding-ul include, de asemenea, un logo nou și o identitate vizuală modernizată, simbolizând spiritul vibrant, divers și incluziv al evenimentelor live. Clienții și partenerii pot explora noul brand și noua viziune pe www.plgmoments.com.

Extinderea în Europa Centrală și o poziție de top în România

În vara anului 2023, PLG a început o expansiune viguroasă în Europa Centrală, achiziționând pachete majoritare de acțiuni în cea mai veche companie de bilete din România, Bilete.ro, în cea mai importantă platformă de bilete din Republica Cehă, GoOut.net, și în companiile poloneze kicket.com și biletomat.pl. Recent, grupul a achiziționat și Ticketing Nation s.r.l., un jucător cunoscut în România care operează platformele Entertix.ro și Myticket.ro.

Cele două companii care au fuzionat în România vând aproape cinci milioane de bilete anual, cu o valoare de peste 30 de milioane de euro, iar platformele online înregistrează peste 24 de milioane de vizite pe an. De asemenea, în urma tranzacției, Piletilevi Group a devenit unul din liderii business-ului de vânzare de bilete din România.

Rebrandingul a fost coordonat de Velvet, cea mai importantă agenție de creație din Estonia. Janno Siimar, directorul de design al Velvet, a descris astfel parteneriatul:

„Această colaborare este o dovadă a forței parteneriatelor pe termen lung. De-a lungul anilor, am dobândit o înțelegere profundă a dinamicii de afaceri a companiei PLG și a caracteristicilor unice ale industriei de vânzare de bilete. Astfel am putut crea un brand care să reprezinte atât ceea ce este PLG azi la nivel internațional, cât și întreprinderea globală mult mai mare care aspiră să devină. Noua identitate este ca un costum bine croit – elegant, dar confortabil; atrăgător, dar fără a fi ostentativ. Grafica simbolizează momentele memorabile ale vieții, în timp ce paleta de culori reflectă energia și inovația PLG. Nu am reinventat roata, ci am dat formă ADN-ului companiei, construit în jurul momentelor speciale. Este inspirațional să vezi o companie estoniană care și-a câștigat locul alături de cele mai importante companii de tehnologie și divertisment din lume. Călătoria PLG este departe de a se fi încheiat. Direcția este clară, iar ambițiile sale sunt mari. Suntem mândri să facem parte din această poveste”, a adăugat Janno Siimar.

Mai multe despre PLG

PLG, deținută de compania de investiții Angel Rose Capital Ltd. a antreprenorului Sven Nuutmann și fondul de investiții cu capital privat BaltCap, este o companie internațională de vânzare de bilete care operează în Estonia, Letonia, Lituania, România, Republica Cehă, Slovacia și Polonia.

Operând pe o piață cu o populație de 79 de milioane de oameni, PLG intermediază vânzarea a 16 milioane de bilete cu o valoare totală de 310 de milioane de euro, iar volumul anual de vizite pe toate site-urile se ridică la 116 milioane pe an, o dovadă a popularității și ușurinței de utilizare a platformei. Aceste realizări sunt susținute de o echipă puternică de 250 de angajați.