Beach, please! 2025 oprește vânzarea biletelor pe 7 aprilie

BEACH, PLEASE! continuă să bată record după record! Cel mai mare festival din România, atât ca line-up, investiție, număr de participanți, cât și ca suprafață de desfășurare, a atins un nou prag istoric: 95.000 de bilete vândute în presale. Cei care nu și-au asigurat încă locul la festival mai au timp doar până duminică, 7 aprilie, la ora 23:59, moment în care vânzarea biletelor se oprește temporar. Între 9 și 13 iulie 2025, Costineștiul redevine epicentrul distracției internaționale. Anul trecut, festivalul a avut un trafic de 510.000, cu 150.000 participanti unici, devenind cel mai mare festival din Romania.

BEACH, PLEASE! crește în toate direcțiile, în acest an: un buget record de 10 milioane de euro doar pentru artiștii internaționali, cu 3 milioane mai mult decât în 2024, o promenadă de 6 hectare pregătită special pentru ediția viitoare și o parcare mai mare, cu un nou drum de acces, pentru ca participanții să intre și să iasă mai ușor.

„Vânzarea biletelor se oprește acum pentru că, în acest moment, suntem la 95% sold out, cu 3 luni și jumătate înainte de festival. Am ajuns la această cifră impresionantă datorită interesului uriaș din partea publicului, iar pentru a păstra o experiență optimă pentru toți participanții, am decis să lăsăm câteva bilete disponibile pentru momentul în care vom anunța line-up-ul complet.” – Andrei Șelaru, co-fondator BEACH, PLEASE!

Festivalul nu doar că devine mai mare, dar aduce pe scenă unii dintre cei mai influenți artiști ai momentului. O parte dintre artiștii au fost deja anunțați de organizatori, însă marele reveal urmează să aibă loc în prima fază pe 11 aprilie, iar mai apoi către sfârșitul lunii. Primii headlineri anunțați sunt Young Thug, unul dintre cei mai importanți rapperi ai generației sale, care vine pentru prima oară în România, după ani de dominație pe scena hip-hop, și Lil Baby, rapper-ul care a devenit cunoscut la nivel internațional datorită stilului său unic, care combină trap-ul melodic cu versuri despre viața de stradă și succesul obținut prin muzică. Peso Pluma, fenomenul muzical care a cucerit topurile globale prin mixul său unic de reggaeton, trap și muzică tradițională mexicană, este gata să ridice Beach, Please! la un alt nivel. Ken Carson, unul dintre liderii noului val de rage-trap și protejatul lui Playboi Carti, completează un line-up care deja face valuri. Și asta e doar începutul – noi artiști urmează să fie anunțați!

„Anul trecut ne-am pus în cap imposibilul și l-am făcut posibil – l-am adus pe Travis Scott la Costinești, chiar dacă toată lumea ne spunea că nu avem nicio șansă. Anul ăsta, ne-am dorit să fim și mai cool, așa că am ridicat stacheta și am pregătit un line-up și mai tare. Am ascultat ce își doresc oamenii și am schimbat câteva lucruri importante, chiar am înlocuit un headliner, pentru că ne dorim să le oferim ceva cu adevărat memorabil. Vrem să rupem toate barierele și să dăm publicului o experiență de neuitat.” – Andrei Șelaru, co-fondator BEACH, PLEASE!

În spatele acestui festival de proporții se află o desfășurare impresionantă de forțe, menită să ofere participanților cea mai bună experiență de festival din România. Peste 21 de hectare sunt deja amenajate pentru a transforma Costineștiul într-un adevărat oraș al distracției, cu zone extinse de festival, spații de relaxare și o promenadă nouă de 6 hectare, care va deveni punctul principal de socializare și entertainment. Pentru a îmbunătăți accesul și confortul festivalierilor, a fost construit un nou drum spre parcare, optimizat pentru a fluidiza traficul și a face intrarea și ieșirea mult mai rapide. Totul este posibil datorită unei echipe de peste 2.000 de oameni care muncesc în perioada festivalului pentru ca fiecare detaliu să fie perfect, de la producție și logistică, până la securitate și experiența generală a participanților.

BEACH, PLEASE! nu este doar cel mai mare festival din România, ci și cel mai viral. Postarea de teasing care a anunțat primul headliner a acumulat peste 234.000 de like-uri, stabilind un record absolut pentru un festival românesc. O simplă fotografie cu un triunghi roșu a provocat mii de comentarii și speculații, demonstrând încă o dată forța comunității Beach, Please!, cea mai activă și loială din România.

BILETE DISPONIBILE DOAR PÂNĂ PE 7 APRILIE, ORA 23:59!

Cu peste 95.000 de bilete deja vândute și un line-up de neratat, BEACH, PLEASE! 2025 se anunță cea mai mare experiență muzicală pe care România a văzut-o vreodată. Cei care nu și-au asigurat încă locul la festival mai au timp doar până duminică, 7 aprilie, la ora 23:59, moment în care vânzarea biletelor se oprește.