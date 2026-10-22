Heineken este obligată să plătească 111 milioane de euro despăgubiri şi dobânzi unui concurent grec

Producătorul olandez de bere Heineken şi filiala sa greacă Athenian Brewery (AB) au fost condamnaţi de un tribunal olandez să plătească despăgubiri în valoare de 111,2 milioane de euro concurentului lor grec Macedonian Thrace Brewery (MTB), într-un caz de abuz de poziţie dominantă pe piaţa berii din Grecia, relatează AFP şi Reuters.

Într-o hotărâre definitivă pronunţată miercuri, tribunalul din Amsterdam a considerat că MTB a suferit o pierdere de profit ca urmare a practicilor anticoncurenţiale ale AB în perioada 1998-2014.

Heineken a declarat că nu este de acord cu motivarea instanţei şi că va face apel împotriva deciziei.

În 2015, autoritatea greacă de supraveghere a concurenţei (HCC) amendase deja Athenian Brewery cu 31,5 milioane de euro pentru abuzul de poziţie dominantă în producţia şi distribuţia berii. În calitate de societate-mamă, Heineken a fost, de asemenea, declarată responsabilă.

Într-un caz ulterior, instanţa olandeză a acordat acum companiei MTB 43,3 milioane de euro cu titlu de despăgubiri şi aproape 68 de milioane de euro reprezentând dobânzi acumulate.

Potrivit instanţei, valoarea ridicată a dobânzilor se explică prin faptul că acestea au fost calculate începând cu data la care au avut loc abuzurile, în 1998.

Heineken a afirmat că cererea de despăgubiri formulată de MTB nu a fost realistă şi a susţinut că instanţa a formulat ipoteze cu privire la vânzările, preţurile şi profitabilitatea MTB într-un scenariu ipotetic.

„Aceste ipoteze ar trebui verificate cu atenţie în raport cu dovezile economice disponibile şi cu evoluţiile pieţei din perioada relevantă”, a declarat producătorul de bere. „Nu considerăm că despăgubirile acordate reflectă în mod adecvat aceste considerente”, a precizat Heineken.