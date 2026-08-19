UNSAR: Cele mai mari 5 despăgubiri plătite în primele 3 luni în baza asigurărilor facultative au totalizat 340.000 lei

Cele mai mari cinci despăgubiri plătite în primele trei luni ale acestui an, în baza asigurărilor facultative de locuință, pentru daune provocate de furtuni și inundații, au totalizat circa 340.000 lei, relevă o situație întocmită de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), dată miercuri publicității.

‘Fenomenele meteorologice severe au devenit o prezență constantă în România. De la un an la altul, episoadele de vijelii și ploi torențiale sunt tot mai intense, iar costurile necesare pentru readucerea unei locuințe la starea inițială devin o adevărată povară. Bilanțul primelor trei luni ale acestui an vine să confirme aceste lucruri. Astfel, cele mai mari 5 despăgubiri plătite în acest interval de timp, în baza asigurărilor facultative de locuință, pentru daune provocate de furtuni și inundații, au totalizat circa 340.000 lei. Suma reflectă amploarea distrugerilor pe care fenomenele meteo extreme le pot produce într-un timp foarte scurt’, se arată într-un comunicat al UNSAR.

Trei dintre aceste daune s-au produs în București, iar alte două în județele Suceava și Vaslui.

‘O oră de ploaie torențială poate însemna luni întregi de reparații. Topul despăgubirilor achitate în baza asigurărilor facultative pentru locuințe arată că fenomenele meteo extreme au devenit o realitate, iar protecția financiară este mai importantă ca oricând’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte & director general al UNSAR, citat în comunicat.

În acest context, asigurarea facultativă a locuinței devine una dintre cele mai eficiente forme de protecție financiară, care poate acoperi o gamă extinsă de riscuri, inclusiv pagube provocate de furtuni, vijelii, ploi torențiale sau inundații.

‘Furtunile nu mai sunt o excepție. Un acoperiș poate dispărea în câteva minute, însă costurile pentru refacerea lui pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de lei, iar asigurarea facultativă poate face diferența în astfel de situații’, a precizat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.