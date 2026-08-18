Meta riscă despăgubiri uriaşe şi schimbări majore la Facebook şi Instagram, într-un proces privind protecţia copiilor

Meta Platforms se confruntă în California cu unul dintre cele mai importante procese din istoria companiei, fiind acuzată că a conceput Facebook şi Instagram astfel încât să creeze dependenţă în rândul copiilor şi adolescenţilor şi că a indus publicul în eroare cu privire la riscurile platformelor, iar eventualele despăgubiri ar putea ajunge la sute de miliarde de dolari, transmite CNBC.
Pledoariile de deschidere în proces sunt programate marţi, la tribunalul federal din Oakland. Cazul este susţinut de o coaliţie de 29 de procurori generali ai statelor americane şi va fi pledat de avocaţi reprezentând California, Colorado, New Jersey şi Kentucky.
Procesul vizează presupuse încălcări ale legislaţiei federale privind protecţia vieţii private a copiilor în mediul online, COPPA, precum şi ale legilor statale pentru protecţia consumatorilor. Procurorii susţin că Meta a dezvoltat produse periculoase pentru utilizatorii tineri, deşi cunoştea riscurile acestora.
Miza financiară este foarte mare. Avocaţii Meta au estimat anterior că despăgubirile ar putea ajunge până la 1.400 de miliarde de dolari, în timp ce avocaţii statelor au indicat săptămâna trecută că o valoare de aproximativ 200 de miliarde de dolari este mai probabilă.
Procesul din California vine la mai puţin de două săptămâni după ce Meta a pierdut un caz important în New Mexico. Compania trebuie să contribuie acolo cu 567 de milioane de dolari la un fond destinat combaterii efectelor negative şi fusese obligată anterior de un juriu să plătească alte 375 de milioane de dolari pentru încălcarea legislaţiei statului. Meta contestă decizia şi intenţionează să facă apel.
Consecinţele procesului din California ar putea depăşi însă cu mult sancţiunile financiare. Procurorii cer modificări ale modului în care funcţionează Facebook şi Instagram la nivel naţional, inclusiv eliminarea unor caracteristici considerate generatoare de dependenţă, precum derularea infinită, redarea automată a conţinutului, filtrele de înfrumuseţare şi algoritmii optimizaţi pentru maximizarea interacţiunilor.
În cazul în care Meta va fi găsită vinovată de încălcarea COPPA, procurorii cer inclusiv ştergerea datelor personale colectate de la copiii sub 13 ani, precum şi a algoritmilor şi modelelor antrenate cu aceste informaţii.
Cazurile împotriva Meta se concentrează pe designul produselor şi pe declaraţiile companiei privind siguranţa acestora, o strategie juridică prin care autorităţile încearcă să evite protecţia oferită platformelor online de Secţiunea 230 din Communications Decency Act pentru conţinutul publicat de utilizatori.
Meta respinge acuzaţiile şi susţine că pretenţiile procurorilor nu sunt fundamentate, iar sumele solicitate sunt disproporţionate. Compania afirmă, de asemenea, că autorităţile încearcă să o sancţioneze pentru probleme întâlnite în întreaga industrie, precum verificarea vârstei utilizatorilor.
Un verdict nefavorabil ar putea avea implicaţii şi pentru strategia financiară a companiei. Meta obţine aproximativ 98% din venituri din publicitatea online, iar directorul general Mark Zuckerberg se bazează pe fluxurile de numerar generate de această afacere pentru investiţiile masive în inteligenţa artificială, care ar putea ajunge la 145 de miliarde de dolari în acest an.
Experţii citaţi consideră că procesul ar putea deveni pentru industria reţelelor sociale echivalentul momentului ”Big Tobacco” din anii 1990, când marile companii de tutun au fost obligate să plătească despăgubiri de miliarde de dolari şi să-şi modifice practicile comerciale.