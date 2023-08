Hidroelectrica a anunțat un profit net în creștere cu 46%

Hidroelectrica inregistreaza rezultate operationale si financiare in crestere pentru prima jumatate a anului 2023, cu mentinerea marjei operationale si a marjei nete a Grupului, datorate in principal hidraulicitatii ridicate, peste medie si executarii strategiei de crestere a portofoliului de furnizare.

Productie de energie electrica in crestere cu 45% fata de semestrul I al anului 2022

Venituri in crestere cu 42%

Marja operationala de 65%, in linie cu perioada similara a anului trecut

Marja neta de 57%, in crestere cu 3% fata de perioada similara a anului trecut

Profitul net in crestere cu 46%, de la 2.697 milioane RON la 3.946 milioane RON

Rezultatul pe actiune in crestere cu 46%, de la 6,01 RON / actiune la 8,80 RON / actiune.

Indicatori operationali S1 23 S1 22 Variatie (%) Productia de energie electrica bruta, din care: GWh 10.915 7.387 48% Productie energie electrica din surse hidro (brut) GWh 10.746 7.213 49% Productia de energie electrica neta, din care: GWh 10.625 7.347 45% Productie energie electrica din surse hidro (net) GWh 10.456 7.173 46% Productie energie electrica din surse eoliene GWh 169 174 -1% Achizitie de energie electrica GWh GWh 835 329 154% Total energie electrica vanduta GWh GWh 11.460 7.677 49% Numar angajati 3.503 3.442 2%

Indicatori financiari S1 23 S1 22 Variatie (%) Venituri mil. RON 6.977 4.926 42% EBITDA mil. RON 4.955 3.591 38% Marja EBITDA % 71% 73% -3% EBITDA Ajustata mil. RON 4.955 3.556 39% Marja EBITDA Ajustata % 71% 72% -2% Marja operationala (profit din exploatare/venituri*100) % 65% 65% 0% Marja neta (profit net/venituri*100) % 57% 55% 3%

Detalierea veniturilor

S1 23 S1 22 Variatie (%) Energia produsa si vanduta (neta) GWh 10.625 7.347 45% Achizitie energie electrica GWh 835 329 154% Total energie vanduta GWh 11.460 7.676 49% Cantitate energie electrica – angro GWh 8.231 5.739 43% Pret mediu angro RON / MWh 506 540 -6% Venituri piete angro mil. RON 4.166 3.099 34% Cantitate energie electrica Furnizare GWh 3.077 1.679 83% Pret mediu furnizare (fara costuri transferate – ex pass through) RON / MWh 548 449 22% Venituri din Furnizare mil. RON 1.688 754 124% Costuri transferate (pass through) mil. RON 694 253 174% Cantitate Echilibrare GWh 151 259 -42% Pret mediu Echilibrare RON / MWh 1.336 2.376 -44% Venituri din Echilibrare mil. RON 202 616 -67% Venituri din servicii de sistem mil. RON 155 181 -14% Alte venituri din contracte cu clientii mil. RON 72 23 213% Venituri mil. RON 6.977 4.926 42%

Energia produsa si vanduta (neta)

Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 45% ( 10.625 GWh) in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2023 de la 7.347 GWh in perioada similara anterioara. Aceasta crestere a fost datorata in principal hidraulicitatii ridicate inregistrate in semestrul I 2023 dar si datorita efectului de baza ca urmare a secetei ce a caracterizat semestrul I al anului 2022.

Venituri piete angro

Avand in vedere productia excedentara de 45% fata de aceeasi perioada a anului precedent, coroborat cu noile conditii de functionare a pietei angro (implementarea incepand cu data de 1 ianuarie 2023 a MACEE), precum si cu variatia pretului SPOT in perioada ianuarie-iunie 2023 fata de aceeasi perioada din anul 2022 ( scadere cu 48%), veniturile aferente acestor tranzactii au inregistrat o crestere de 34% in semestrul I 2023 fata de semestrul I 2022.

Venituri din Furnizare

Veniturile realizate din activitatea de furnizare energie electrica au crescut cu 124%, de la 754 milioane RON venituri realizate in primul semestru al anului 2022, la 1.688 milioane RON venituri realizate in aceeasi perioada a anului 2023. Aceasta evolutie a veniturilor obtinute se datoreaza cresterii portofoliului de clienti.

Costuri transferate (Pass through)

Costurile de transfer aferente furnizarii energiei electrice au crescut cu 174%, la 694 milioane RON in primul semestru al anului 2023, de la 253 milioane RON in aceeasi perioada a anului 2022. Cresterea acestor costuri este direct proportionala cu cresterea portofoliului de clienti la care se adauga cresterea tarifelor reglementate.

Venituri din Echilibrare

Veniturile din Echilibrare au scazut cu 67%, de la 616 milioane RON inregistrate in semestrul I 2022, la 202 milioane RON inregistrate in prima jumatate a anului 2023. . Scaderea inregistrata este cauzata de diminuarea cantitatii de energie aferente Pietei de echilibrare de la 259 GWh la 151 GWh precum si de scaderea pretului pe Piata de echilibrare de la 2376 RON / MWh la 1336 ron / MWh in primul semestru al anului curent.

Venituri din servicii de sistem

Veniturile din servicii de sistem au scazut cu 14% la 155 milioane RON in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2023 de la 181 milioane RON in perioada similara a anului trecut. Aceasta scadere apare ca urmare a inregistrarii unor venituri suplimentare calculate pentru perioade anterioare anului 2022 si inregistrate in anul 2022 conform Decizie ANRE nr. 167 / 16 februarie 2022.

Alte venituri din contracte cu clientii

Alte venituri se refera la venituri aferente unor servicii prestate in baza contractelor cu clientii, altele decat veniturile din vanzare de energie electrica.

In perioada de raportare s-au inregistrat, in principal, alte venituri din servicii prestate de Societate in calitate de Parte Responsabila cu Echilibrarea. Evolutia acestor venituri este influentata de comportamentul tuturor participantilor din piata de energie electrica in ceea ce priveste gestionarea dezechilibrelor.

Hidroelectrica este cel mai mare producator de energie verde din Romania si principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic National, fiind o companie vitala pentru un sector strategic, cu implicatii in siguranta nationala. Compania exploateaza un numar de 187 de centrale, cu o capacitate hidroenergetica de 6,3 GW. Acestora li se adauga parcul eolian de la Crucea, cu o putere instalata de 108 MW.

Reamintim ca Hidroelectrica s-a listat in acest an la Bursa de Valori Bucuresti, prima zi de tranzactionare a actiunilor societatii fiind 12 iulie 2023.