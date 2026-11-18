Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilier din lume, se reorientează către magazine de dimensiuni mai mici și locații în centrele orașelor pentru a opri tendința de scădere a vânzărilor, transmite Reuters.

În acest context, un magazin IKEA urmează să fie deschis, la începutul anului următor, în cartierul SoHo din New York, după succesul înregistrat de magazinul de pe Oxford Street din Londra, care a contribuit la creșterea vânzărilor în Marea Britanie.

Schimbarea obiceiurilor de cumpărături după pandemia de COVID-19, combinată cu creșterea prețurilor combustibililor, a făcut ca familiile să fie mai puțin înclinate să viziteze magazinele IKEA de tip ‘mare cutie albastră’, amplasate de obicei la periferiile orașelor.

Ingka Group, entitatea care gestionează magazinele IKEA din 31 de țări și este responsabilă pentru 90% din vânzările globale ale IKEA, a raportat marți vânzări de 38,8 miliarde de euro pentru anul financiar 2026 (încheiat la 31 august), o scădere față de cele 39 de miliarde de euro înregistrate cu un an înainte, ceea ce înseamnă al treilea an consecutiv de declin al vânzărilor.

‘Marea cutie albastră’ va rămâne pilonul central. Introducem formate mai mici pentru un plus de comoditate, fie pentru că nu există un magazin IKEA în orașul tău, fie pentru că, deși există unul, îți dorești o experiență mai facilă în cumpărăturile săptămânale sau lunare’, a declarat directorul Ingka, Juvencio Maeztu.

Ca parte a schimbării de strategie sub conducerea lui Maeztu, care a preluat funcția de CEO în urmă cu un an, Ingka a eliminat cel puțin 1.000 de locuri de muncă de la începutul anului, în cadrul unui plan de reducere a costurilor.

De asemenea, IKEA va integra mai mulți retaileri externi în magazinele sale de la periferie, cu scopul de a atrage un număr mai mare de vizitatori, a precizat Maeztu. Un exemplu în acest sens este deschiderea unui magazin Decathlon în incinta unității IKEA din Croydon, eveniment care a avut loc anul acesta.

O dovadă a necesității de a crește numărul de vizitatori în magazine este faptul că, în timp ce vizitele pe platforma online IKEA au urcat la 4,2 miliarde în 2026, vizitele în magazinele fizice au scăzut ușor, ajungând la 729 de milioane, de la 739 de milioane în anul precedent.

De asemenea, în luna septembrie, IKEA a anunțat reduceri de prețuri în valoare de 1,2 miliarde de euro la nivelul Europei, încercând astfel să atragă consumatorii sensibili la preț, a căror putere de cumpărare a fost afectată de inflație, de creșterea chiriilor și a ratelor la creditele ipotecare.

‘Trebuie să devenim și mai accesibili ca preț. În Europa, dacă locuiești singur, 60% din venituri se duc pe locuință, iar dacă locuiești în cuplu, procentul este de 40%’, a declarat Maeztu.

Pe lângă faptul că este cel mai mare retailer IKEA la nivel mondial, operând magazinele în baza unui contract de franciză cu Inter IKEA, grupul Ingka deține, de asemenea, centre comerciale și investește în parcuri eoliene și solare. Deși veniturile totale au scăzut, profitul net al Ingka a crescut la 1,9 miliarde de euro, de la 1,4 miliarde de euro, în principal datorită vânzării a trei centre comerciale din China.