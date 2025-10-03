Shein va deschide primele sale magazine permanente în Franța

Gigantul asiatic de fast-fashion Shein a anunțat miercuri că a ales Franța pentru a-și deschide primele magazine fizice permanente, o premieră mondială și un ‘angajament de revitalizare a centrelor orașelor’, potrivit brandului, care este acuzat în mod regulat de concurență neloială pentru că inundă piața cu produse la reducere vândute online, informează AFP.

Șase magazine ‘ vor fi deschisee începând din noiembrie’, primul în cadrul magazinului universal BHV Marais din Paris, urmat de alte cinci în magazinele Galeries Lafayette din Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges, potrivit unui comunicat de presă publicat miercuri.

Pentru aceste magazine, Shein a încheiat un parteneriat cu Societe des Grands Magasins (SGM), o companie imobiliară comercială care deține și operează magazinele BHV Marais și Galeries Lafayette, printre altele.

‘Această alianță este mai mult decât o simplă lansare – este un angajament de a revitaliza centrele orașelor din Franța, de a restaura magazinele universale și de a dezvolta oportunități pentru pret-a -porter-ul francez’, a informat Shein, promițând ‘crearea a 200 de locuri de muncă directe și indirecte în Franța în cadrul SGM’.

Înființată în China în 2012 și având acum sediul în Singapore, Shein este în principal o marcă de îmbrăcăminte și accesorii, remarcată prin prețurile sale extrem de mici, abundența de produse și marketingul agresiv.

Acuzat de poluarea mediului din cauza volumelor colosale introduse pe piață și suspectată de condiții de muncă nedemne – din cauza aprovizionării sale, în principal din China – Shein se află, de asemenea, în vizorul industriei textile și de îmbrăcăminte, atât franceză, cât și europeană.

Industria textilă acuză gigantul asiatic că creează o concurență neloială cu companiile europene prin nerespectarea standardelor europene privind mediul, drepturile sociale și siguranța consumatorilor. De asemenea, Shein este acuzat că profită de o măsură europeană de scutire a coletelor mici de taxe vamale, ceea ce îi permite să își expedieze produsele ieftin și complică inspecțiile vamale.

Shein are 16.000 de angajați în întreaga lume și în anul 2022 a generat venituri de 23 de miliarde de dolari (20 de miliarde de euro).