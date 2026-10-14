Ikea: Exploatarea forestieră la care face referire Greenpeace a vizat o zonă destinată producției de lemn

Exploatarea forestieră la care face referire Greenpeace s-a desfășurat într-o zonă destinată producției de lemn, care nu este clasificată drept pădure virgină sau seculară și nu figurează în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, au transmis marți seara reprezentanții Inter Ikea Group, în urma acuzațiilor formulate de organizația de mediu.

‘Situl nu este clasificat drept pădure virgină sau seculară, nu este inclus în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, iar activitățile silvice sunt permise în cadrul de management Natura 2000 aplicabil’, se arată în declarația reprezentanților companiei.

Activiștii Greenpeace România au protestat pașnic în fața magazinului Ikea Pallady din București, expunând legătura dintre mobila de pe rafturi și tăierea la ras a unei păduri seculare din Munții Poiana Ruscă (Parcela 37, situl Natura 2000 ROSCI0219).

Potrivit companiei, după apariția întrebărilor legate de această exploatare, Ikea a acționat în conformitate cu procedurile consacrate de due diligence, evaluând practicile de expoloatare, proces în care a fost analizată inclusiv o imagine care surprinde o porțiune limitată a unității de amenajament, și care, privită izolat, a ridicat întrebări suplimentare.

‘Procesul nostru a inclus o vizită în teren a unor experți silvici, precum și dialogul cu furnizorul, cu ocolul silvic local și cu FSC. IKEA a decis să monitorizeze îndeaproape regenerarea pe acest sit, pentru a se asigura că se instalează o pădure nouă. Acest lucru este pe deplin conform cu cerințele legale aplicabile. Am luat în considerare mai mulți factori: activitatea respectă toate legile locale, natura exploatării recente, constatările investigației noastre în teren, porțiunea limitată afectată din unitatea amenajistică, faptul că imaginea nu este reprezentativă pentru unitatea amenajistică în ansamblul ei și obligațiile de regenerare aplicabile. Pe baza acestora, considerăm că măsurile pe care le-am luat sunt rezonabile și proporționale’, au subliniat reprezentanții companiei.

Referitor la afirmația Greenpeace potrivit căreia ‘pădurea din zona restrânsă a fost tăiată înainte de a deveni protejată’, reprezentanții Ikea au transmis că aceasta ‘nu corespunde modului în care am perceput noi situația’.

Compania mai susține că harta citată în raportul Greenpeace prezenta zone propuse pentru protecție, aflate în evaluare și consultare, și nu o desemnare definitivă.

‘Inter Ikea Group nu a participat la acest proces și nu a fost implicat în elaborarea, revizuirea sau consultarea formală privind cartarea propusă. Faptul că o zonă a fost luată în considerare pentru o posibilă protecție viitoare nu creează, în sine, restricții legale sau de certificare obligatorii pentru activitățile de management forestier. Zona a rămas supusă cerințelor legale aplicabile, precum și cerințelor FSC și celor de conservare’, au menționat reprezentanții companiei.

Acțiunea Greenpeace de marți a marcat lansarea simultană a investigației din România ‘Printre cioate și drujbe: Cum dispar ultimele păduri de neînlocuit ale României’ și a raportului Greenpeace Nordic, ‘The Missing Manual: What Ikea Must Do to Protect Europe’s Forests’, care denunță lipsa de asumare a companiei suedeze față de țintele europene și globale de biodiversitate.

Activiștii de mediu au cerut companiei Ikea să oprească imediat aprovizionarea din păduri cu valoare ridicată pentru biodiversitate, iar Ministerului Mediului să instituie un moratoriu pe toate suprafețele propuse pentru protecție strictă.