Industria germană a piedut aproape o jumătate de milion de locuri de muncă

Aproape o jumătate de milion de locuri de muncă au dispărut din industria germană începând din 2019, conform unui studiu publicat luni de Institutul de cercetare economică Ifo, cu sediul la Munchen, companiile fiind afectate de sporirea presiunilor concurențiale, transmite Reuters.

La finalul anului trecut, lucrau în industria germană cu 496.000 mai puțini angajați decât la începutul lui 2019, un declin de 7,1%. În sectorul serviciilor au fost create peste 2,2 milioane de locuri de muncă, în special în serviciile medicale și sociale, și în administrația publică.

‘Germania trece printr-o schimbare structurală accelerată. În mod ironic, sectoarele care au susținut până acum prosperitatea țării sunt în declin. Cele mai multe noi locuri de muncă nu sunt create în domeniile în care Germania este productivă și inovativă. Aceasta ar putea reduce potențialul nostru de creștere în viitor’, a apreciat Joachim Ragnitz, director în cadrul Ifo.

Numărul de angajați a scăzut aproape în toate sectoarele industriale, probabil ca rezultat al reducerii competitivității, în special față de China, se arată în studiul Ifo.

În industria auto, producătorii și furnizorii au renunțat la 123.500 angajați, un declin de 13%, fabricanții de produse metalice au concediat 115.600 persoane, în timp ce 64.500 au fost concediați în sectorul ingineriei mecanice. Aceste trei sectoare sunt responsabile pentru aproximativ 60% din concedieri, a indicat Ragnitz.