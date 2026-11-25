Redresarea economiei germane prinde avânt, iar încrederea în rândul companiilor germane a crescut pentru a șaptea lună consecutiv în noiembrie, arată rezultatele sondajului lunar publicat marți de Institutul Ifo, transmit DPA și Reuters.

Indicele Ifo al climatului de afaceri a urcat în noiembrie la 90,6 puncte, de la 90,1 puncte în octombrie, în timp ce analiștii previzionau un nivel de 90,5 puncte. Este cel mai ridicat nivel de la începutul lui 2023.

Cea mai mare economie europeană caută să-și mențină ritmul de creștere, după doi ani consecutivi de recesiune, în 2023 și 2024, și după un avans minim în 2025. Guvernul de la Berlin a anunțat măsuri masive de sprijin dar criticii spun că sunt necesare reforme profunde pentru o redresare susținută.

‘Îmbunătățirea situației economice este evidentă, indicând o expansiune a PIB-ului în trimestrul patru’, a declarat președintele Ifo, Clemens Fuest. În trimestrul trei economia germană a înregistrat un avans de 0,2%.

Așteptările privind economia au urcat la 91,9 în noiembrie, de la 91,5 puncte în octombrie. De asemenea, companiile sunt mulțumite de condițiile de afaceri actualele, indicele urcând la 89,4 puncte în noiembrie, de la 88,8 puncte în octombrie.

Încrederea a crescut în sectorul sectorul serviciilor și în comerț, și a scăzut în industrie și construcții.

Realizat pe baza unui sondaj în rândul a aproximativ 9.000 de firme, indicatorul Ifo arată atât opiniile șefilor de companii față de condițiile economice actuale din Germania, cât și așteptările lor pentru următoarele șase luni. Este considerat cel mai important indicator al creșterii economiei în Germania.