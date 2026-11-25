Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost european, a avertizat marți că planul privind extinderea semnificativă din Germania va continua doar dacă Guvernul reduce taxa pentru sectorul aviației, transmit DPA și Reuters.

Planul ar costa 3,6 miliarde de dolari și prevede dublarea numărului de pasageri al Ryanair în Germania, de la 17 la 34 milioane pe an, a informat compania.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a afirmat: ‘Germania este piața europeană de călătorii aeriene cu cea mai slabă redresare post-pandemie, deoarece a făcut necompetitiv transportul arian impunând taxe ridicate. Ryanair oferă cancelarului Friedrich Merz și Guvernului o oportunitate unică, de redresare a pieței călătoriilor aeriene germane, și de a stimula creșterea redusă a economiei țării’.

Vorbind la o conferință de presă la Berlin, O’Leary a adăugat: ‘Nu ne facem nicio favoare cu această taxă. Pentru că traficul aerian din Germania este redirecționat către locații din afara țării. Avem sediul central în Dublin și o bază aeriană în Roma. Trimitem avioanele în Polonia unde taxa pentru sectorul aviației e zero, la fel cea de securitate, ori în Germania, unde sunt taxe ridicate? Preferăm Polonia. Nu trimitem nimic în Germania’.

Șeful Ryanair și-a exprimat speranța că se va renunța la taxă și a apreciat că Merz ar trebui să-și respecte angajamentele privind reducerea poverii fiscale și ‘să descătușeze’ creșterea sectorului aviației din Germania’.

Ryanair a informat că ar putea deschide 250 de noi rute și crea peste 1.000 de locuri de muncă directe în Germania până în 2032, conform noului plan.

Recent Merz a indicat că sprijină adoptarea de noi stimulente după reducerea taxei pe bilete și a recunoscut că povara taxelor ridicate mută traficul aerian către locații din afara Germaniei.

Ryanair a estimat luna aceasta că în anul fiscal 2027 traficul ar urma să crească cu 3%, la 214 milioane de pasageri. În trimestrul trei, numărul de pasageri a crescut cu 5%, la 64,5 milioane, în timp ce gradul de ocupare al zborurilor a rămas stabil, la 96%.