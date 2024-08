Industria jocurilor video se confruntă cu o creştere lentă în 2024, pe fondul vânzărilor slabe de console

Piaţa globală a jocurilor video este pe cale să înregistreze o creştere anuală lentă în acest an, pe fondul vânzărilor slabe de console de jocuri, potrivit unui nou raport al firmei de cercetare de piaţă Newzoo, citat de CNBC.

Într-o postare pe blog, Newzoo a spus că industria jocurilor va creşte cu 2,1% de la an la an, la o valoare estimată la 187,7 miliarde de dolari. Aceasta este uşor în scădere faţă de previziunile anterioare din ianuarie, în care firma a declarat că se aşteaptă ca industria jocurilor video să crească cu 2,8%, până la 189,3 miliarde de dolari, în 2024.

Aproape jumătate din toate cheltuielile de consum pentru jocuri în 2024 vor veni din SUA şi China, a spus Newzoo, SUA generând vânzări de 47 de miliarde de dolari, iar China reprezentând 45 de miliarde de dolari.

Deşi este un pas înainte faţă de rata de creştere de anul trecut, de 0,6%, industria jocurilor nu se confruntă cu aceleaşi rate de creştere pe care le-a văzut în zilele ameţitoare ale pandemiei de Covid-19.

Succesorul Nintendo Switch, GTA 6, aşteptat în 2025

Principalul analist al pieţei de jocuri de la Newzoo, Michiel Buijsman, a declarat că, în ciuda creşterii lente preconizate în 2024, anul viitor este aşteptat să fie unul major pentru industria jocurilor video.â

Veniturile din jocurile de consolă ar urma să scadă cu 1% de la an la an în acest an, potrivit Newzoo.

Săptămâna trecută, Sony a declarat că a vândut 2,4 milioane de unităţi ale consolei PlayStation 5 în primul trimestru fiscal, în scădere faţă de 3,3 milioane în aceeaşi perioadă a anuluji anterior. Cu toate acestea, în 2025, creşterea pe piaţa consolelor ”se va întoarce probabil cu un bang”, potrivit lui Buijsman.

Lansările majore, inclusiv un succesor al consolei de vârf Nintendo Switch şi un nou joc din franciza foarte populară Grand Theft Auto, sunt aşteptate să îmbunătăţească perspectivele industriei.

În luna mai, preşedintele Nintendo, Shuntaro Furukawa, a declarat că compania se aşteaptă să anunţe lansarea următoarei sale console Switch în anul fiscal încheiat în martie 2025.

Între timp, Rockstar Games s-a angajat să lanseze foarte aşteptatul său joc Grand Theft Auto VI, în toamna anului 2025.

Analiştii spun că aceste lansări majore ar putea da o nouă viaţă industriei jocurilor, care s-a străduit să egaleze tipul de creştere înregistrat acum câţiva ani.

Marea resetare a industriei jocurilor video

Între 2020 şi 2021, industria jocurilor a cunoscut o creştere uriaşă, oamenii petrecând mai mult timp în interior din cauza restricţiilor cauzate de Covid-19. Cu toate acestea, mai recent, industria s-a confruntat cu o serie de provocări, inclusiv cheltuieli mai reduse, o schimbare a obiceiurilor consumatorilor de la activităţi în interior la mai multe activităţi în aer liber şi rate mai mari ale dobânzilor.

Începând din 2023 şi continuând în 2024, industria jocurilor de noroc a avut, de asemenea, disponibilizări în masă în întreaga lume, studiourile importante reducând mii de locuri de muncă.

Microsoft a renunţat la 1.900 de locuri de muncă în divizia sa de jocuri, în ianuarie, la doar trei luni după încheierea achiziţiei Activision Blizzard.

O lună mai târziu, Sony a anunţat că va concedia 900 de lucrători din unitatea sa PlayStation.

Firma de software pentru jocuri Unity, serviciul de streaming live deţinut de Amazon, Twitch, editorul de jocuri mobile Playtika şi platforma socială Discord au anunţat, de asemenea, runde de concedieri.

Buijsman de la Newzoo a spus că o provocare cheie pentru studiourile de jocuri video în acest an ar fi ”de a controla costurile pe o piaţă supraaglomerată, din ce în ce mai consolidată”.

El a adăugat că dezvoltatorii se vor confrunta cu întrebări legate de competiţia dintre jocurile free-to-play şi lansările premium, precum şi utilizarea inteligenţei artificiale generative în dezvoltarea, marketingul şi operaţiunile jocurilor.