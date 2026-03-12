INS: Investițiile în economie au depășit 216,45 miliarde lei în 2025

Investițiile nete realizate în economia națională au însumat anul trecut 216,45 miliarde de lei, în creștere cu 5%, comparativ cu anul 2024, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Astfel, lucrările de construcții noi au crescut în 2025 cu 6,1%, totalizând 133,86 miliarde de lei, alte cheltuieli de investiții cu 4,3%, până la 24,16 miliarde de lei în prețuri curente, iar la utilaje (inclusiv mijloace de transport) s-a consemnat un avans de 3,5%, până la 58,42 miliarde de lei.

În ultimul trimestru din 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, investițiile nete realizate în economia națională au crescut cu 7,7%, până la 73,59 miliarde de lei, în urma avansului înregistrat la toate elementele de structură: alte cheltuieli de investiții cu 36,4% (8,51 miliarde de lei), utilaje – inclusiv mijloace de transport – cu 7,6% (21,51 miliarde de lei) și la lucrări de construcții noi cu 3,5% (43,56 miliarde de lei în prețuri curente).

Investițiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării și reconstrucției celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente și al terenurilor preluate cu plată de la alte unități sau de la populație (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc).