Iulian Păduraru, Country Manager HCLTech: Cererea de forță de muncă calificată în domeniul IT va rămâne în continuare ridicată

În ciuda faptului că la nivel global, marile companii concediază sute sau chiar mii de angajați, România încă se confruntă cu un deficit de angajați în IT, motiv pentru care în țara nostră nu doar că nu se fac concedieri, ba dimpotrivă, companiile fac angajări masive. Income Magazine a stat de vorbă pe acest subiect cu Iulian Păduraru, Country Manager HCLTech, care ne-a explicat fenomenul.

Income Magazine: Google, Meta, Amazon, Twitter, HP, Zoom, SAP, Oracle sunt doar câteva dintre marile companii care au anunțat concedieri masive în ultimele luni. Ce înseamnă acest val de concedieri pentru România? A fost piața locală de IT afectată în vreun fel de aceste concedieri sau, dimpotrivă, companiile românești de IT au avut de câștigat de pe urma acestora?

Iulian Păduraru: Trăim într-o lume conectată global, astfel că economia României nu există în mod izolat. Cu siguranță că ceea ce se întâmplă la nivel global, afectează și companiile locale. Însă cu toate acestea, nu cred că valurile de concedieri din industria tech au avut un impact negativ asupra peisajului IT din România. Piața este extrem de competitivă în regiunile noastre, ba chiar există companii precum HCLTech care își propun să își extindă prezența în țări precum România, întrucât există o serie de avantaje ale regiunii, iar aceste țări pot oferi talente cu abilități excepționale. De asemenea, există exemple de companii care își reduc numărul de angajați în țările vestice, dar în același timp se extind în alte zone geografice.

Income Magazine: Ar putea să se confrunte și România cu un val de concedieri în domeniul IT în viitorul apropiat?

Iulian Păduraru: Evenimentele din ultimii ani demonstrează tot mai mult că trăim într-un mediu extrem de dinamic, iar prognozele pentru viitor sunt destul de greu de realizat. În ultimii ani, piața IT a fost una dinamică și aflată într-o continuă expansiune și se preconizează că această tendință va continua. Desigur, acest lucru nu înseamnă că nu au existat sau nu vor exista concedieri, dar cred că cererea de forță de muncă calificată în domeniul IT va rămâne în continuare ridicată.

România a înregistrat o creștere semnificativă în sectorul IT&C, care contribuie cu aproape 7% la PIB (conform datelor din 2022), iar prognoza indică o creștere anuală de cel puțin 13%. În ultimii doi-trei ani, am asistat la o creștere explozivă, iar acum suntem martorii unui proces prin care companiile își optimizează procedurile și structura organizațională, astfel că s-ar putea să vedem o perioadă de stagnare, dar există și o tendință de revenire până la finalul anului.

Income Magazine: Din anunțurile făcute de unele companii din România, pare că țara noastră se confruntă în continuare cu o lipsă de forță de muncă în domeniul IT, astfel că, în ciuda concedierilor la nivel mondial, companiile din România continua să facă angajări. Care ar fi explicația?

Iulian Păduraru: Concedierile nu înseamnă că deficitul de talente a dispărut. Potrivit firmei de analiză Gartner, cheltuielile globale în domeniul IT vor crește cu 5,5% în 2023. Companiile continuă să investească în transformarea digitală pentru a-și spori productivitatea și a rămâne competitive în acest peisaj dinamic. În perioade de criză, businessurile încearcă să facă optimizări la toate nivelurile, iar în acest sens observăm că România oferă încă o valoare bună la un cost competitiv, în special pentru clienții europeni care au nevoie de servicii într-un fus orar similar.

Observăm o creștere a numărului de companii din regiunea Asia-Pacific dispuse să investească în această zonă, iar HCLTech este un exemplu al acestei tendințe de a aduce serviciile mai aproape de clienți, în timp ce valorifică în continuare experiența și know-how-ul global.

Income Magazine: Ce părere aveți despre salariile din sectorul IT? Există voci care susțin că salariile mai mici (comparabile cu cele din Occident) sunt unul dintre motivele pentru care piața muncii din domeniul IT din România rămâne atractivă.

Iulian Păduraru: România are o tradiție de a se orienta spre educația în știință, tehnologie, inginerie și matematică, iar forța de muncă din țară este extrem de calificată, motivată și poliglotă. Acest lucru înseamnă că avem acces la o bază de talente capabilă să ofere un nivel înalt de calitate în munca lor. Pe lângă competențele tehnice ale forței de muncă, România beneficiază și de proximitate și afinitate culturală, în special față de clienții europeni. Toți acești factori fac din România o destinație atractivă pentru companii precum HCLTech pentru a-și dezvolta afacerile.

Disponibilitatea talentelor este de asemenea un factor important. Piața muncii în domeniul IT din România este, așa cum spuneam, una extrem de dinamică și permite companiilor să se extindă mai alert în comparație cu alte locuri din Vest, păstrând totodată statutul de membru al Uniunii Europene.

Un al treilea factor care contribuie la acest lucru este voința guvernului de a investi în industrie pentru a accelera creșterea acesteia prin intermediul diverselor stimulente oferite companiilor și indivizilor.

Income Magazine: Cum ați caracteriza piața muncii în domeniul IT din România? Companiile se confruntă cu o criză de specialiști sau, dimpotrivă, există suficienți specialiști cu un nivel adecvat de experiență pentru a satisface nevoile pieței?

Iulian Păduraru: Conform unor studii recente, piața locală de IT a continuat să evolueze chiar și în timpul pandemiei, iar rata anuală de creștere este de trei ori mai mare în comparație cu alte industrii. În acest sens, cererea de profesioniști în domeniul IT crește într-un ritm care nu poate fi satisfăcut de ofertă. În același timp, există mai multe tendințe interesante. Tot mai mulți români care au obținut calificări și au lucrat în străinătate se întorc în țară în căutarea oportunităților de muncă, deoarece văd că industria IT se dezvoltă; multe companii de tehnologie investesc în formare, dezvoltarea abilităților și reorientarea forței de muncă pentru a răspunde cererii de profesioniști în domeniul IT. Există un interes crescut din partea noilor generații de a studia și a urma o carieră în tehnologie. În opinia mea, angajatorii care oferă proiecte interesante, modalități flexibile și hibride de lucru și un mediu care să ofere susținere angajaților vor reuși să atragă și să păstreze talentele necesare.

De exemplu, la HCLTech, suntem orientați înspre a oferi un mediu flexibil de lucru și proiecte de înaltă calitate care permit angajaților să se dezvolte și să aibă un impact prin munca lor. Ne-am dorit să fim acea companie care pregătește forța de muncă, astfel că am investit în programe de stagii, programe pentru absolvenți și programe de pregătire și desfășurare.