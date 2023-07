Studiu Gartner: 81% dintre directorii de IT se așteaptă la o creștere a echipei în 2023

CIOs din companiile mari utilizează mai multe tactici pentru a-și implementa strategia de talente și a satisface cerințele critice de competențe în 2023

Optzeci și unu la sută dintre CIOs (CIO) ai companiilor mari (LE) planifică să își mărească numărul de angajați în domeniul IT în 2023, conform unui sondaj recent realizat de Gartner, Inc. Doar 14% se așteaptă ca numărul personalului de IT să scadă, iar 5% se așteaptă ca numărul acestuia să rămână același.

Atragerea și menținerea talentelor în domeniul tehnologiei rămân aspecte critice care îi îngrijorează pe directorii IT”, a declarat Jose Ramirez, analist principal la Gartner. „Chiar și cu avansurile în domeniul inteligenței artificiale, Gartner prognozează că impactul global asupra locurilor de muncă va fi neutru în următorii ani din cauza adoptării întârziate în mediul de afaceri, a timpilor de implementare și a curbelor de învățare.”

Doar 4% dintre CIOs chestionați au raportat că angajații care folosesc inteligența artificială sunt o resursă care produce tehnologie în prezent.

Studiul Gartner a fost realizat în perioada octombrie-noiembrie 2022, pe un eșantion de 501 respondenți, dintre care 182 erau directori de IT ai companiilor mari din America de Nord, regiunea EMEA și regiunea APAC. Segmentul LE cuprinde întreprinderile cu o cifră de afaceri anuală totală de 1 miliard de dolari SUA sau mai mult.

De ce CIOs planifică să își mărească numărul de angajați în domeniul IT în 2023

„În ultimii doi ani, întreprinderile au demarat diferite inițiative digitale, cu accent pe excelența operațională și experiența clienților sau a cetățenilor”, a declarat Ramirez. „Cu toate acestea, aceste inițiative adesea nu răspund suficient de rapid nevoilor întreprinderii.”

67% dintre CIOs ai companiilor mari intenționează să își mărească numărul de angajați din domeniul IT în 2023 cu cel puțin 10% pentru a sprijini inițiativele digitale ale întreprinderii.

În timp ce CIOs doresc să-și extindă echipele de IT, mulți se confruntă cu obstacole în recrutare din cauza condițiilor economice. Din cauza volatilității economice predominante, 41% dintre CIOs ai companiilor mari raportează o încetinire a angajărilor în rolurile din domeniul IT, 35% raportează o scădere a bugetului total pentru IT și 29% raportează o blocare a angajărilor în domeniul IT (vezi Figura 1).



Figura 1. CIOs iau măsuri proactive pentru a combate volatilitatea economică

Sursa: Gartner (Iunie 2023)

„CIOs iau măsuri proactive pentru a combate volatilitatea economică prin relaxarea cerințelor geografice și de rol pentru a extinde baza de talente în domeniul IT”, a declarat Ramirez. „Unele organizații au obținut succes prin angajarea de tehnologiști la început de carieră și oferirea de oportunități de perfecționare pentru a acoperi nevoile critice de tehnologie.”

Sondajul a arătat, de asemenea, că majoritatea muncii tehnice în întreprinderi este realizată de angajați cu normă întreagă (FTE). Angajații cu normă întreagă din domeniul IT efectuează 56% din muncă, în timp ce avansurile tehnologice, cum ar fi automatizarea și munca cu ajutorul inteligenței artificiale, reprezintă puțin peste 9% din activitatea actuală.

„Această dependență de angajații cu normă întreagă pentru a satisface cerințele transformării digitale explică de ce CIOs din companiile mari planifică să-și mărească numărul de angajați în domeniul IT în 2023”, a afirmat Ramirez.

Cum planifică CIOs să dezvolte competențele echipei de IT

Odată cu cererea tot mai mare de talente în domeniul IT, cele mai importante calități căutate de CIOs din companiile mari în timpul procesului de recrutare sunt abilitățile tehnice necesare, abilitățile soft (de exemplu, comunicare, gestionarea relațiilor) și potrivirea culturală. CIOs din companiile mari menționează securitatea cibernetică, platformele cloud și experiența clienților/ a utilizatorilor ca cele trei abilități tehnice critice în 2023.

Circa jumătate dintre CIOs din companiile mari planifică să investească în programe de formare pentru a dezvolta și reorienta personalul din domeniul IT, asigurându-se că echipele au roluri, abilități și capacități relevante pentru a atinge obiectivele întreprinderii. Patruzeci și șase la sută dintre CIOs planifică, de asemenea, să înființeze echipe de fuziune, iar același procent planifică automatizarea fluxului de lucru pentru a elibera timpul din domeniul IT.

„Recrutarea expertizei potrivite în domeniul IT necesită timp și planificare, în special pentru abilități în arhitectură, securitate cibernetică, calcul în cloud și dezvoltare de software agilă”, a afirmat Ramirez. „Asigurați-vă că departamentul IT are roluri, abilități și capacități relevante pentru a atinge obiectivele întreprinderii. Acest lucru poate implica adoptarea unui model de forță de muncă mixtă, care îmbină rolurile din domeniul IT și din business.”