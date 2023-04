„Marea Demisioneală!” Domeniul în care mai mult de jumătate dintre angajați vor să-și schimbe locul de muncă

Potrivit unui studiu nou, mai mult de jumătate dintre profesioniștii din domeniul finanțelor iau în considerare schimbarea locului de muncă pentru a stimula dezvoltarea carierei. Raportul publicat de AICPA & CIMA în colaborare cu PwC constată că marea remaniere pune mai multă presiune asupra afacerilor pentru a păstra personalul.

AICPA & CIMA, împreună ca Asociația Internațională a Contabililor Profesioniști Autorizați, au lansat Finanțe și Marea Remaniere, în colaborare cu PwC. Pe baza cercetărilor efectuate în rândul a 270 de profesioniști care lucrează pentru companii mari, în principal în control, raportare, planificare și analiză financiară (FP&A) și contabilitate, raportul analizează motivele din spatele „marii remanieri” în profesia finațistă din Europa Centrală și de Est. Acesta a fost lansat în cadrul unui eveniment organizat de AICPA & CIMA și PwC România intitulat The Great Reshffle of the Finance Profession – Marea Remaniere a Profesiei Finanțiste.

Studiul a constatat că profesioniștii din domeniul finanțelor își schimbă rolurile cu o frecvență crescută și simt nevoia să dobândească noi competențe și să se adapteze la lumea modernă a afacerilor, aproape un sfert dintre lucrători (24%) spunând că doresc să-și schimbe locul de muncă într-un an și până la 53% nu exclud această opțiune. O rată de uzură de 15% este în general considerată gestionabilă pentru organizații, dar pierderea a jumătate din forța de muncă finanțistă în următoarele 12 luni ar reprezenta o provocare operațională majoră. În plus, peste jumătate dintre respondenți observă că fluctuația angajaților în cadrul organizațiilor lor este în creștere (52%) și mai mult de jumătate percep că este ușor sau foarte ușor să găsești un nou loc de muncă (54%).

Studiul arată că schimbările care au loc în organizații, reproiectarea proceselor, noi instrumente IT și schimbarea atitudinilor către o valoare adăugată mai mare au ca rezultat un interes sporit pentru dezvoltarea și creșterea profesională. Pentru 63 % dintre respondenți, promovarea și avansarea în carieră sunt, de asemenea, motivația principală pentru schimbarea locului de muncă (al doilea motiv cel mai frecvent menționat este dorința de majorare a salariului, iar al treilea – lipsa de sens). În plus , lipsa de semnificație, împuternicire sau oportunități de perfecționare se dovedesc a fi un predictor mai bun al dorinței de a schimba rolurile decât burnout-ul sau lipsa creșterii salariale. Dintre cei care se simt împuterniciți, doar unul din șase plănuiește să-și schimbe locul de muncă.

Alte constatări -cheie:

71% dintre profesioniștii chestionați experimentează transformări mari în cadrul companiilor pentru care lucrează – în principal în sectoarele de servicii de afaceri și tehnologii.

Aproximativ 83% dintre respondenți spun că abilitatea de a învăța rapid competențe noi este cea mai importantă abilitate. Urmează gândirea analitică (81 %) și capacitatea de a face față complexității/ambiguității (80%).

Dintre abilitățile digitale, respondenții consideră că cunoașterea instrumentelor de vizualizare a datelor este prioritatea principală (82%), urmată de AI/învățare automată (81%) și sistemele de gestionare a bazelor de date (67%).

Un procent mare de respondenți indică că simt simptome de burnout. Acest lucru a fost cel mai adesea indicat de liderii de echipă (51%).

Marea Remaniere a Profesiei Finanțiste a inclus un grup de experți de top în afaceri și finanțe care au discutat despre cauzele marii remanieri, amenințările și oportunitățile asociate cu fluctuația mare a angajaților, retenția talentelor și strategiile de bunăstare, precum și atragerea de noi angajați în organizație și departamentele financiare.

„Remanierile și schimbările în profesia financiară creează sarcini noi și schimbă modul în care sunt îndeplinite sarcinile existente. Unele sarcini devin mai captivante decât altele, iar unele sunt bine susținute de noile tehnologii. De aceea oamenii simt că trebuie să dobândească noi abilități și să se adapteze la medii noi. Abilitatea de a învăța competențe noi a devenit rapid o abilitate principală,” a declarat Dana Maria Gheorghe, Adjunct CFO Regiunea MEA la DXC Technology.

„Marea remaniere aduce riscuri semnificative companiilor, iar angajatorii ar trebui să tragă concluzii din studiul nostru. Atingerea următorului nivel în performanța economică necesită oamenii potriviți – cel mai valoros activ strategic. Iar competiția pentru talente devine din ce în ce mai acerbă. Așadar, așa cum arată raportul nostru: lucrătorilor trebuie să li se ofere oportunități de a inova și de a-și automatiza punctele slabe; echipele financiare trebuie să fie dotate cu abilitățile necesare pentru a prospera într-un mediu în schimbare rapidă; iar companiile ar trebui să creeze un sentiment de apartenență și de împuternicire cu angajații dacă doresc să păstreze talentul și să-și conducă organizația înainte,” spune Jakub Bejnarowicz, Director Regional pentru Europa la AICPA & CIMA.

Ce este de făcut

Pregătirea pentru uzură — Piața muncii de astăzi este condusă de candidați, ceea ce crește concurența în dobândirea și păstrarea talentelor. Angajatorii trebuie să se concentreze pe branding-ul angajatorului, să ofere compensații atractive și pachete de beneficii, oportunități clare de creștere și flexibilitate în aranjamentele de lucru, precum și integrare individualizată.

Crearea unui mediu de lucru sigur și facilitarea confortului psihologic – Angajații raportează simptome de burnout din cauza presiunilor psihologice asociate cu supraîncărcarea de muncă sau în timpul transformărilor mari ale companiei. Pentru a menține sau a promova implicarea personalului, organizațiile trebuie să concilieze transformarea cu confortul psihologic.

Oferirea unui sentiment de sens și împuternicire – Probabilitatea ca angajații să renunțe la locul de muncă este mult mai mică atunci când se simt împuterniciți și au sprijin la locul de muncă.

Pentru a se asigura că văd o legătură între performanța lor individuală și performanța companiei, managerii trebuie să transpună viziunea organizațională la nivel înalt în sarcinile și obiectivele lor.

Permiterea perfecționării – În mediul actual dinamic de schimbare și transformare constantă, oamenii simt nevoia să dezvolte și să învețe competențe noi. Oferirea de inițiative de îmbunătățire a competențelor și oportunități de creștere poate crește satisfacția angajaților.

Asigurarea suportului pentru managementul mediu – Problema burnout-ului ocupațional este vizibilă în special în rândul managerilor de nivel mediu. Se recomandă să le oferim perfecţionare managerială şi coaching cu privire la noile moduri de lucru în medii hibride sau de la distanță, în timp ce verificările procesului şi măsurarea fericirii angajaţilor le vor oferi liderilor de echipă informaţii despre aşteptările şi priorităţile echipelor lor.