Marii producători chinezi de echipamente fotovoltaice se reorientează spre baterii pe fondul scăderii vânzărilor de panouri

Principalii producători chinezi de echipamente fotovoltaice și-au intensificat exporturile de baterii pentru a-și spori veniturile, pe măsură ce vânzările de panouri fotovoltaice încetinesc, mizând pe creșterea cererii globale de soluții de stocare a energiei regenerabile care să reducă dependența de combustibilii fosili, transmite Reuters.

Industria chineză a panourilor fotovoltaice a fost afectată de încetinirea exporturilor și scăderea prețurilor la minime istorice, directorii de companii prognozând că cererea globală se va micșora în 2026. Acest lucru a împins jucători precum JinkoSolar, JA Solar, LONGi Green Energy și Trina Solar să accelereze extinderea pe segmentul stocării în baterii, au declarat directorii intervievați de Reuters.

De exemplu, JinkoSolar intenționează să-și tripleze capacitatea de producție de baterii de la 5 gigawați-oră (GWh), până la 13-14 GWh la sfârșitul acestui an, a declarat un oficial al companiei cu ocazia SNEC, un important târg al industriei fotovoltaice chineze, la care au participat peste o jumătate de milion de persoane.

‘Observăm o oarecare bunăvoință din partea directorilor de companii, în sensul că avem investiții masive’, a declarat pentru Reuters Titus Koech, director regional pentru sisteme de stocare a energiei.

La standul firmei JA Solar, produsele de stocare a energiei au ocupat un loc central, o schimbare față de conferințele anterioare unde locul central a fost ocupat de exponatele axate pe energie fotovoltaică, a declarat Gloria Gao, director de marketing. ‘Dacă ai doar afaceri cu panouri fotovoltaice, aceasta nu vă ajută afacerea să crească, deoarece marjele sunt foarte mici. De aceea, am început propriile noastre afaceri cu soluții de stocare a energiei, pentru că anticipăm ce se va întâmpla în viitor’, a declarat Gao.

Exporturile chinezești de panouri fotovoltaice, care de obicei oferă marje mai bune de profit decât vânzările pe piața internă, au crescut cu 4,7% în 2025, cel mai lent ritm din 2018, arată datele centrului de reflexie Ember. În perioada mai – decembrie anul curent, creșterea exporturilor este prognozată să fie mai mică decât cea înregistrată în primele patru luni ale anului, a declarat analistul Fei Chen de la Rystad Energy. În schimb, exporturile de baterii pentru stocarea energiei sunt prognozate să crească cu 30%, până la 150 GWh în 2026, au subliniat analiștii de la Rystad.

Cu toate acestea, producătorii de panouri fotovoltaice din China intră pe o piață dominată de giganți ai bateriilor precum CATL și BYD, însă pariază pe expertiza lor în lanțul de aprovizionare și pe capacitatea de a oferi soluții integrate de energie fotovoltaică plus stocare.

O astfel de integrare a făcut din stocarea energiei ‘a doua curbă de creștere’ după cea din domeniul panourilor fotovoltaice, a declarat un oficial de la compania Trina Solar. În primul trimestru, livrările de soluții de stocare a energiei ale acestei companii s-au multiplicat de peste patru ori în ritm anual, și aproximativ 90% au mers la export, a dezvăluit oficialul care a dorit să își păstreze anonimatul.

Grupul chinez CATL, cel mai mare producător mondial de baterii, se așteaptă ca stocarea energiei să reprezinte jumătate din vânzările sale globale în 2030, în creștere de la 25% în prezent, datorită nevoii de a sprijini producția intermitentă de energie regenerabilă.

Firma de consultanță Wood Mackenzie subliniază că această tendința reflectă o schimbare a comportamentelor de achiziții. ‘Când cumperi panouri fotovoltaice și soluții stocare, te căsătorești cu aceste companii pentru următorii 20 de ani. LONGi și JA tocmai s-au alăturat afacerilor cu stocarea energiei pentru că nu cumperi panourile fotovoltaice de la un producător și soluțiile de stocare de la altul. În următorii doi ani, nu vom mai vorbi despre panouri fotovoltaice fără stocare’, a declarat Yana Hryshko, șefa departamentului de cercetare pentru lanțul de aprovizionare cu energie fotovoltaică de la Wood Mackenzie.