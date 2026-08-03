Ponderea gospodăriilor din România care dețin sisteme fotovoltaice a crescut la 11%, într-un singur an

Ponderea gospodăriilor care dețin sisteme fotovoltaice a crescut de la 8% la 11%, într-un singur an, iar 17% dintre români intenționează să își instaleze un astfel de sistem, în următoarele 12 luni, arată rezultatele unui studiu publicat luni.

Conform cercetării realizate de E.ON Energie România, în primele șase luni din 2026, compania a instalat peste 1.200 de sisteme fotovoltaice pentru clienții rezidențiali, în creștere cu 30% față de aceeași perioadă a anului anterior. Astfel, a fost depășit pragul de 10.500 de sisteme fotovoltaice instalate pentru clienții rezidențiali începând cu anul 2020.

În acest context, interesul românilor pentru energia solară se menține ridicat, iar 17% dintre cei chestionați au declarat că intenționează să achiziționeze un sistem fotovoltaic în următoarele 12 luni, o pondere similară celei înregistrate cu un an în urmă.

Totodată, numărul celor care au făcut deja pasul către producerea propriei energii este în creștere, ponderea gospodăriilor care dețin un sistem fotovoltaic fiind, în prezent la 11%, de la 8% în aceeași perioadă din 2025.

Întrebați care sunt cele mai importante criterii în alegerea unei oferte de sisteme fotovoltaice, respondenții indică garanția sistemului instalat, prețul pe kW instalat și disponibilitatea serviciilor suplimentare de asistență tehnică și mentenanță.

În același timp, tot mai mulți dintre clienții companiei aleg să își completeze investiția cu soluții de stocare a energiei. Dacă în anii anteriori doar aproximativ 10% dintre sistemele instalate includeau baterii de stocare, în primul semestru al acestui an ponderea a ajuns la 91% în cazul sistemelor instalate de E.ON.

De asemenea, 15% dintre participanții la studiu afirmă că intenționează să achiziționeze un sistem de stocare, iar în rândul celor care dețin deja un sistem fotovoltaic, peste jumătate (51%) au în plan să investească într-o baterie de stocare în următoarele 12 luni.

Potrivit specialiștilor, prin captarea energiei solare, se pot face economii consistente la factura de electricitate, de până la 70%.

‘De exemplu, pentru un consum mediul lunar de până la 255 kWh, se recomandă instalarea unui sistem fotovoltaic cu o putere de 3,3 kW cu baterie de stocare de 5 kWh pentru economii anuale de până la 3.300 lei. Pentru un consum mediu lunar de până la 500 kWh este recomandată instalarea unui sistem fotovoltaic cu o putere de 5,5 kW cu baterie de stocare de 5 kWh pentru economii anuale de până la 6.300 lei’, se arată într-un comunicat de presă al furnizorului de energie.

Studiul E.ON a fost realizat în luna iunie 2026, pe un eșantion de 1.000 de persoane, cu vârste între 25 și 65 de ani, decidenți sau codecidenți în ceea ce privește îmbunătățirile aduse locuinței. Marja maximă de eroare este de +/-3,1%, la un nivel de încredere de 95%.