MEDAT: Un miliard de euro pentru decarbonizarea căldurii industriale

Comisia Europeană a publicat termenii și condițiile finale pentru cea de-a doua licitație la nivel european dedicată decarbonizării căldurii industriale – IF26 Heat Auction, cu un buget estimat de un miliard de euro, finanțat din veniturile Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), informează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) într-o postare pe Facebook.

Sprijinul vizează proiecte care contribuie la reducerea emisiilor generate de căldura industrială, prin: electrificarea proceselor industriale; utilizarea surselor regenerabile de energie; tehnologii nucleare – eligibile, în premieră, în cadrul acestei licitații.

Finanțarea va fi acordată sub forma unor prime fixe, pentru o perioadă de până la cinci ani. Noua licitație extinde eligibilitatea la proiectele care produc căldură la temperaturi de peste 80 grade Celsius și este deschisă proiectelor de orice dimensiune, din toate sectoarele industriale ale Spațiului Economic European (SEE).

Deschiderea licitației este preconizată pentru începutul lunii decembrie 2026.

MEDAT precizează că pentru potențialii solicitanți din România, sesiunea națională de informare va avea loc în data de 5 octombrie 2026.

Tranziția către o industrie mai competitivă și cu emisii reduse se construiește pas cu pas, prin informare, cooperare și decizii bine fundamentate, se menționează în postarea ministerului.