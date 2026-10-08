MEDAT: Finanțare de 7,55 milioane de euro pentru proiecte de inovare interregională pe transformare digitală în sănătate, energie și mobilitate

Companiile și organizațiile din România pot accesa finanțări totale de 7,55 milioane de euro, prin proiectul european SystemEU, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, Apelul de Sprijin Financiar pentru Terțe Părți (FSTP) finanțează proiecte de inovare interregională dedicate transformării digitale în sănătate, energie și mobilitate, fiind deschis până la data de 16 noiembrie 2026. Astfel, entitățile din întreaga țară pot accesa finanțări de până la 2,2 milioane de euro pentru proiecte care duc soluțiile digitale din faza de prototip până la lansarea pe piață.

‘Proiectele selectate vor dezvolta, testa și valida soluții digitale în condiții reale, pornind de la un nivel minim de maturitate tehnologică, de la un prototip funcțional, deja testat în condiții realiste și ajungând la o soluție finalizată și validată, pregătită pentru piață sau pentru o utilizare reală’, se arată în comunicat.

Ministerul de resort precizează că domeniile vizate sunt: Sănătate – sănătate digitală și tehnologii medicale (digital health & medtech); Energie – rețele energetice descentralizate, curate și inteligente; Mobilitate – sisteme inteligente de transport și logistică.

În cadrul proiectului vor fi selectate între cinci și opt proiecte, pe trei praguri de finanțare, respectiv proiecte mici (până la 750.000 de euro), proiecte de nivel mediu (până la 1,1 milioane de euro, cu consorții de 3-5 entități din cel puțin trei regiuni participante, incluzând obligatoriu o organizație de cercetare și o companie), precum și proiecte emblematice (flagship) – până la 2,2 milioane de euro, cu consorții de 5-8 entități din toate cele cinci regiuni SystemEU , constituite după modelul Triple Helix, reunind cel puțin o organizație de cercetare, o companie și o autoritate publică sau o organizație din sectorul public.

‘Ratele de finanțare sunt de până la 100% pentru start-upuri, 70% pentru IMM-uri, 50% pentru întreprinderile mari și 100% pentru organismele publice, ONG-uri și organizațiile de cercetare. Entitățile individuale pot participa în mai multe proiecte, însă finanțarea totală primită pentru toate proiectele selectate în care este parte din consorțiu nu poate depăși 600 de mii de euro, conform mecanismului de finanțare FSPT. Proiectele se vor desfășura pe o perioadă cuprinsă între 15 și 18 luni, implementarea fiind programată să înceapă în lunile februarie – martie 2027’, notează MEDAT.

Toate informațiile despre apel și depunerea aplicației se găsesc pe portalul oficial FSTP, iar pentru a sprijini solicitanții în constituirea unor consorții inter-regionale care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, proiectul oferă acces la o bază de date online dedicată, menită să faciliteze stabilirea de parteneriate.

Candidații se pot înregistra, pot publica propuneri concrete de proiecte și pot vizualiza alte profiluri înregistrate pe platforma comunitară Open Hubs SYSTEMEU.

SystemEU este un proiect finanțat prin Programul Horizon Europe (Ecosisteme Europene de Inovare), derulat în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2028, cu un buget total estimat de aproximativ 14,87 milioane de euro. Proiectul conectează universități, organizații de cercetare, companii, autorități publice și actori ai inovării din cinci regiuni europene – Bavaria (Germania), Nord-Vestul României, Castilla y Leon (Spania), Cantonul Tuzla (Bosnia și Herțegovina) și Regiunea Norte (Portugalia), cu scopul de a reduce decalajele teritoriale de inovare, de a consolida competitivitatea și de a accelera transformarea digitală în sănătate, energie și mobilitate.

În România, SystemEU este implementat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Municipiul Cluj-Napoca și Asociația Cluster de Educație C-EDU.