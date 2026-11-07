MEDAT oferă expertiză în economie, digitalizare și turism pentru aderarea Albaniei la UE

România este pregătită să împărtășească Albaniei experiența acumulată în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să ofere expertiză în domeniile economiei, antreprenoriatului, digitalizării și turismului, se arată într-un comunicat al ministerului de resort.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, a discutat, vineri, la sediul ministerului, cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Albania, Ferit Hoxha, despre dezvoltarea cooperării bilaterale.

‘România susține integrarea europeană a Albaniei și este pregătită să împărtășească experiența acumulată în propriul proces de aderare. Relațiile dintre țările noastre sunt bazate pe prietenie și respect reciproc, iar cooperarea poate fi dezvoltată în mai multe domenii de interes comun. Suntem deschiși să lucrăm împreună pentru dezvoltarea unor proiecte și inițiative care să aducă beneficii concrete ambelor țări’, a declarat Daniel Zamfir, citat în comunicat.

Creșterea schimburilor comerciale și o mai bună conectare a mediilor de afaceri din cele două țări au fost printre temele centrale ale întrevederii. În acest sens, a fost avansată reluarea reuniunilor comitetelor economice bilaterale și organizarea unor întâlniri directe între companii. Partea română a susținut implicarea întreprinderilor mici și mijlocii și participarea camerelor de comerț la întâlniri de afaceri (B2B), pentru facilitarea contactelor și identificarea oportunităților de colaborare.

Discuțiile au vizat și cooperarea în domeniul digitalizării și securității cibernetice, partea albaneză manifestând interes pentru experiența României în dezvoltarea serviciilor publice digitale, interoperabilitate, identitate digitală și utilizarea inteligenței artificiale în administrație. Au fost analizate posibilitățile de schimb de expertiză și colaborare tehnică între instituțiile de specialitate.

În turism, cei doi oficiali au discutat despre creșterea schimburilor turistice, dezvoltarea colaborării în domeniu și rolul conectivității aeriene directe în facilitarea călătoriilor dintre cele două țări.

Pentru continuarea dialogului, sunt avute în vedere grupuri de lucru și întâlniri tehnice, în funcție de prioritățile comune, a precizat MEDAT.