România caută investitori în regiunea Golfului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice

România vrea să atragă investitori din regiunea Golfului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice iar reprezentanți din Arabia Saudită și Qatar s-au arătat deschiși în fața posibilităților de colaborare prin parteneriate public-private, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ministrul de resort, Daniel Zamfir, a discutat, la World Travel Market (WTM) Londra 2026, cu miniștrii Turismului din cele două state despre oportunitățile de investiții în România.

‘În prima zi a târgului, pe 3 noiembrie, ministrul Daniel Zamfir a participat la recepția găzduită de Ahmed Al Khateeb, ministrul Turismului din Arabia Saudită. În urma discuțiilor, a fost agreată prezentarea oportunităților de investiții în turismul românesc către mediul de afaceri saudit, în vederea demarării unor parteneriate pentru modernizarea infrastructurii turistice’, se precizează într-un comunicat MEDAT.

Totodată, pe 4 noiembrie, Daniel Zamfir s-a întâlnit cu Saad bin Ali Al Kharji, ministrul Turismului din Qatar. Cei doi au discutat despre posibile proiecte de investiții în stațiunile balneare din România și dezvoltarea serviciilor de wellness. La finalul întâlnirii, cei doi miniștri au vizitat standurile celor două țări.

‘Ne dorim să atragem capital și expertiză din piețe cu capacitate investițională, inclusiv din regiunea Golfului, și să construim parteneriate cu mediul privat. Avem oportunități în turismul balnear și de wellness, în dezvoltarea stațiunilor și a infrastructurii de cazare, dar și în ecoturism și în valorificarea destinațiilor cu potențial’, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în comunicat.

În cadrul participării la WTM Londra, ministrul a luat parte și la cea de-a 20-a ediție a Summitului Miniștrilor Turismului, organizat de World Travel Market în parteneriat cu UN Tourism și World Travel & Tourism Council (WTTC). Evenimentul a reunit peste 50 de miniștri ai turismului și lideri ai industriei internaționale.

Discuțiile din acest an s-au concentrat pe creșterea rezilienței turismului și pe modul în care autoritățile și companiile private pot colabora pentru ca sectorul să fie mai bine pregătit în fața unor crize, precum cele generate de conflicte geopolitice sau de dezastre naturale.

Cu prilejul summitului, Daniel Zamfir a avut o discuție și cu Ilin Dimitrov, ministrul turismului din Bulgaria. Cei doi au făcut un schimb de opinii privind continuarea colaborării dintre România și Bulgaria în domeniul turismului, inclusiv prin proiecte comune și dezvoltarea unor trasee turistice care să pună în valoare Dunărea, se precizează în comunicatul MEDAT.