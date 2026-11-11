Microsoft depășește Nvidia, pentru prima dată din iunie 2025

Microsoft a depășit marți Nvidia, devenind a doua cea mai valoroasă companie din lume, pe fondul scăderii acțiunilor producătorului de cipuri, în urma temerilor privind sustenabilitatea investițiilor AI și a investigației care va stabili dacă directorul general Jensen Huang ar fi fost vizat de un serviciu de informații externe, transmite Reuters.

La Bursa de la New York, acțiunile Microsoft înregistrau un declin de 0,4%, la 543,25 dolari, iar titlurile Nvidia au scăzut cu peste 6%, la aproximativ 167,11 dolari. Luni, acțiunile Nvidia au înregistrat un recul de 4,3%.

Marți, acțiunile Nvidia și-au adâncit pierderile, compania fiind în grafic pentru a pierde peste 470 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în două sesiuni, deși Consiliului de Administrație al Nvidia a dat asigurări că are încredere în Huang.