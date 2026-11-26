Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings a plasat, joi, ratingul producătorului de cipuri Nvidia sub supraveghere pentru o posibilă retrogradare, precizând că plecarea și ulterioara revenire în funcție a directorului general au scos la iveală deficiențe în managementul și în supravegherea exercitată de Consiliul de Administrație, transmite Reuters.

În prezent, Nvidia are un rating ‘AA’, ceea ce indică o capacitate foarte solidă de a-și onora obligațiile financiare. Cel mai bun rating posibil este ‘AAA’.

‘Considerăm că durata lungă a mandatului unor membri ai Consiliului de Administrație le-ar fi putut compromite independența. De asemenea, este posibil ca practicile de guvernanță corporativă ale companiei să nu fi ținut pasul cu creșterea rapidă a Nvidia și cu rolul său de furnizor tehnologic esențial la nivel global’, a transmis agenția de rating.

Această decizie vine după ce Consiliul de Administrație de la Nvidia l-a repus în funcția de director general pe Jensen Huang, la începutul acestei săptămâni, la doar câteva zile după ce acesta demisionase, în urma dezvăluirilor privind relații extraconjugale cu subordonați direcți, precum și cu o femeie de afaceri din China despre care serviciile de informații americane susțin că ar fi spion al Beijingului.

Criticii și unii parlamentari americani au condamnat această revenire, punând la îndoială independența Consiliului de Administrație. Aceasta, după ce noul președinte al boardului le declarase investitorilor, săptămâna trecută, că Nvidia nu îl va reangaja pe Huang în funcția de CEO, întrucât comportamentul său era incompatibil cu codul de conduită al companiei.

S&P Global Ratings a precizat că ar putea revizui în scădere ratingul Nvidia în următoarele 90 de zile, însă estimează că o eventuală retrogradare s-ar limita la o singură treaptă, cu excepția cazului în care investigațiile sau alte informații dezvăluite ar afecta reputația companiei ori perspectivele sale de afaceri viitoare.

Nvidia a jucat un rol esențial în finanțarea expansiunii inteligenței artificiale (AI), susținând financiar startup-uri din acest domeniu, companii de servicii cloud și proiecte de centre de date. La rândul lor, aceste firme cheltuiesc o mare parte din capitalul respectiv pe unitățile de procesare grafică și alte cipuri specializate pe AI produse de Nvidia.

Potrivit analiștilor, aceste mecanisme complexe de finanțare au sporit expunerea Nvidia la o eventuală recesiune sau scădere a pieței.

Separat, publicația Wall Street Journal a relatat că oficialii americani nu au găsit dovezi care să indice faptul că Alice Huang, o executivă din sectorul tehnologic, ar fi fost instruită de Beijing să-l spioneze pe Jensen Huang.

Potrivit Wall Street Journal, reprezentanți ai CIA, FBI și Agenției de Securitate Națională au prezentat detalii membrilor comisiilor Congresului, precum și liderilor legislativului. Aceiași oficiali au precizat că, deși Alice Huang a luat legătura cu serviciul de spionaj chinez în acea perioadă, nu există indicii că ar fi furnizat informații secrete semnificative, notează Wall Street Journal.