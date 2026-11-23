Consiliul de Administrație de la producătorului american de cipuri Nvidia a anunțat luni că a decis să îl repună pe Jensen Huang în funcția de director general, decizia intrând în vigoare imediat, informează Reuters.

Acțiunile Nvidia au crescut puternic în urma acestui anunț, urcând cu peste 25% în tranzacțiile premergătoare deschiderii oficiale a bursei.

Decizia Nvidia de a-l readuce pe Huang în postul de CEO marchează o schimbare radicală de poziție față de hotărârea anterioară a Consiliului de Administrație, luată cu doar câteva zile înainte, care a exclus posibilitatea ca Jensen Huang să revină în poziția pe care o ocupa anterior.

Huang a transformat Nvidia dintr-un simplu proiectant de cipuri pentru jocuri video în principalul furnizor de procesoare pentru inteligența artificială, coordonând, totodată, strategia de dezvoltare a cipurilor, relațiile cu clienții și legăturile cu autoritățile de la Washington.

Jensen Huang a demisionat din poziția de CEO al Nvidia în data de 12 noiembrie, în urma dezvăluirilor privind relații extraconjugale, inclusiv cu o femeie de afaceri suspectată de autoritățile americane de spionaj în favoarea Chinei, acuzație pe care Beijingul o neagă.

Într-un comunicat de presă publicat luni, Consiliul de Administrație de la Nvidia a declarat că este mulțumit de sinceritatea și capacitățile de conducere ale lui Huang și, după consultări cu oficiali guvernamentali americani de rang înalt, a concluzionat că revenirea acestuia nu prezintă niciun risc pentru securitatea națională.

Huang este cofondator al Nvidia și al patrulea cel mai mare investitor în cadrul companiei, cu o participație de aproximativ 3,61%.

Timp de mulți ani, Nvidia a fost cunoscută în principal în rândul pasionaților de jocuri video care căutau plăci video performante. Însă capacitatea cipurilor Nvidia de a efectua numeroase calcule simultan le-a transformat în elementele de bază ale boom-ului inteligenței artificiale (IA) și într-o miză strategică în cursa dintre SUA și China pentru dominarea acestei tehnologii. Acest lucru a propulsat, de asemenea, Nvidia pe poziția de cea mai valoroasă companie din lume.

Această situație l-a transformat pe Huang într-un CEO de talia unui star rock, asaltat de fani în Taiwan și Coreea de Sud, care îi cer să le semneze cărți, postere și, uneori, chiar părți ale corpului. Influența sa este atât de mare, încât cotațiile bursiere au reacționat chiar și la simpla menționare a unor companii de către el, în cadrul diverselor evenimente.