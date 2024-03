Mihnea Rădulescu, business director, Vodafone România: Dacă IMM-urile nu se vor digitaliza, vor ajunge la situația în care nu vor mai supraviețui

Despre digitalizare se vorbește mai mult la modul general, ca un „buzzword”, fără detalii despre unde este cel mai important să aibă loc și care este motivul pentru care ea este mai mult decât necesară. Prezent la Conferinţa „RO 3.0 Transformarea digitală – Drumul către eficienţă, transparenţă şi coerenţă”, Mihnea Rădulescu, business director la Vodafone România, a explicat care este impactul pozitiv al digitalizării și cum ar putea țara noastră să ajungă să ocupe un loc de frunte în Europa.

„Atâta vreme cât nu ai, sau pleci de la foarte puțin, și vine momentul în care ai șansa de a construi o infrastructură cu o arhitectură absolut modernă… Este un moment în care putem efectiv să sărim mai multe etape și, sărind aceste etape, putem să ajungem să avem o poziție de frunte în Europa și poate nu numai în Europa”, spune Mihnea Rădulescu, precizând faptul că în mediul privat digitalizarea s-a făcut după o strategie clară. Așadar, spune acesta, importantă este în acest moment digitalizarea sectorului public, iar aici ne referim, în mod special, la cloudul guvernamental. „Dacă ne uităm la proiectul de cloud guvernamental, cu toate componentele sale, fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de platforme, fie că vorbim de software, în momentul în care el va fi livrat la sfârșitul implementării acestui cloud, vom fi una dintre cele mai avansate țări din Europa, pentru că celelalte țări au implementat câte puțin, în vreme ce noi n-am făcut prea multe lucruri o lungă perioadă, dar nimeni nu are o platformă atât de dezvoltată cum se dorește a fi cloudul guvernamental”, a explicat business directorul Vodafone România, care a ținut să precizeze faptul că „într-un mod schizofrenic, faptul că am stat ani buni, sau să zicem că am pierdut anumite trenuri, ne pune însă în situația de a putea face un pas foarte mare înainte, și eu zic că e o șansă pe care nu o putem rata.”

Cum stau IMM-urile la capitolul digitalizare

În ceea ce privește mediul privat, acesta nu poate privit ca un tot unitar, aici procesul de digitalizare stând total diferit. „Mediul privat, și mă refer acum la companii, este format din companii mici, companii mari, corporații, sunt companii cu trei angajați și sunt companii cu 30.000 de angajați”, spune Mihnea Rădulescu, arătând faptul că ele funcționează după alte guvernanțe, complexitatea este foarte diferită, și atunci și cerințele pe care le au din perspectiva digitalizării sunt foarte diferite. „Realitatea este că în ceea ce privește corporațiile, să spunem primele 500 de companii sau 100 de companii din România, nivelul digitalizării e foarte avansat, instrumentele digitale folosite atât intern, cât și în relația cu clienții sunt foarte avansate, sunt la același nivel cu orice altă companie din vestul Europei sau din America”, spune reprezentantul Vodafone, care explică faptul că atunci când analizăm IMM-urile, lucrurile stau foarte diferit. Dacă ne uităm la DESI (Indicele economiei și societății digitale), suntem pe ultimul loc în Europa, asta însemnând că doar 17%-18% din companiile din România, în sectorul de IMM-uri, se pot considera digitalizate. În acest sens, Mihnea Rădulescu este de părere că în acest domeniu, de digitalizare a IMM-urilor, este foarte multă oportunitate. „Noi investim destul de mult în zona educației digitale, și noi, de sine stătători, dar și împreună cu parteneri precum BCR, încercăm să mergem în fiecare oraș mare din România să facem conferințe, să explicăm ce soluții sunt disponibile. De asemenea, avem o întreagă platformă, care se numește «Deschis la nou, Deschis la tehnologie», prin care încercăm să comunicăm cu IMM-urile”, a precizat Rădulescu, arătând ulterior că, dincolo de educație, digitalizarea ține și de componenta de finanțare. Din acest punct de vedere, trebuie precizat faptul că există bani europeni pentru digitalizare și posibilități de finanțare a tehnologiei. Așadar, digitalizarea nu doar că este posibilă, având toate instrumentele la dispoziție, dar este și necesară. „Eu cred că în următorii ani România va începe să arate foarte diferit, pentru că dacă IMM-urile nu se vor digitaliza, vor ajunge în foarte scurt timp la situația în care nu vor mai supraviețui”, încheie Mihnea Rădulescu.