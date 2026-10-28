NEPI Rockcastle inaugurează cel de-al doilea parc fotovoltaic din portofoliu, la Ariceștii Rahtivani (Nedelea)

NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltator, operator și administrator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est (CEE), care și-a extins recent prezența și în Spania, marchează o nouă etapă majoră în strategia sa de tranziție energetică prin inaugurarea celui de-al doilea parc fotovoltaic din portofoliu, situat în Ariceștii Rahtivani (Nedelea), județul Prahova.

Proiectul face parte din programul de investiții în energie verde al NEPI Rockcastle, cu un buget de peste 100 de milioane de euro, dedicat dezvoltării de capacități fotovoltaice în regiune.

Implementat împreună cu Global Technical Systems (GTS), noul parc reprezintă una dintre cele mai mari facilități de producție a energiei solare din județul Prahova și reconfirmă poziția NEPI Rockcastle de lider în energie regenerabilă din sectorul de retail real estate comercial.

Amplasat pe o suprafață de 75,5 hectare, parcul fotovoltaic de la Ariceștii Rahtivani (Nedelea) are o capacitate instalată de 56,2 MW. Proiectul integrează peste 90.000 de panouri solare bifaciale de ultimă generație, dotate cu tehnologie N-type i-TOPCon, ce asigură o eficiență de până la 23% și o garanție de producție de 30 de ani.

Cu o producție anuală estimată la aproximativ 73.000 MWh, parcul va genera suficientă energie electrică regenerabilă pentru a acoperi echivalentul consumului anual al peste 40.000 de gospodării din România. În plus, proiectul are o contribuție directă la protejarea mediului, evitând emisia a circa 17.000 de tone de CO₂, în fiecare an.

„Parcul fotovoltaic de la Ariceștii Rahtivani (Nedelea) este un exemplu concret al modului în care transformăm sustenabilitatea în investiții cu impact pe termen lung. Investițiile în energie verde ne ajută să creștem eficiența și reziliența portofoliului nostru și, în același timp, să generăm valoare durabilă pentru chiriași, comunități și întregul ecosistem din jurul centrelor noastre comerciale”, a declarat Andrei Radu, Group Development Director, NEPI Rockcastle.

Odată cu punerea în funcțiune a proiectului de la Ariceștii Rahtivani (Nedelea), alături de primul parc fotovoltaic al grupului inaugurat anul trecut la Chișineu-Criș (jud. Arad) și sistemele amplasate pe acoperișurile centrelor comerciale, NEPI Rockcastle își va crește gradul de acoperire din surse regenerabile proprii la 31% din consumul total de energie electrică al Grupului, până la finalul lui 2026. Această pondere reprezintă un avans semnificativ față de nivelul de 6% înregistrat în urmă cu doi ani.

„Parteneriatul cu NEPI Rockcastle reflectă expertiza Global Technical Systems în managementul proiectelor energetice complexe, de la concept până la implementare, precum și experiența companiei în furnizarea de servicii MEP. Colaborarea confirmă capacitatea echipei noastre de a livra soluții integrate, în regim EPC, și de a răspunde cerințelor unui investitor de anvergură în ambele arii de expertiză, ” Răzvan Enache, CEO Global Technical Systems.

O investiție cu impact economic și de mediu pentru comunitatea locală

Parcul fotovoltaic Ariceștii Rahtivani (Nedelea) a fost construit pe un fost amplasament de extracție a agregatelor minerale, oferind o nouă utilitate economică unui teren anterior degradat și neproductiv. În prezent, terenul dintre rândurile de panouri solare este utilizat drept pajiște pentru pășunatul oilor fermierilor locali, o soluție ecologică pentru gestionarea vegetației care susține direct economia rurală din zonă.

Proiectul a fost conceput cu o viziune pe termen lung, infrastructura existentă, care include o stație de transformare proprie, permițând extinderea viitoare prin integrarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS).

Linia de business dedicată energiei regenerabile integrează prioritățile ESG direct în modelul operațional al NEPI Rockcastle, contribuind la creșterea independenței energetice, oferind stabilitate și predictibilitate chiriașilor din centrele sale comerciale și consolidând valoarea pe termen lung a portofoliului.