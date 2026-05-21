Cluj: Emil Boc anunță realizarea unui parc fotovoltaic, printr-o investiție de 3,5 milioane de euro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță că a semnat contractual de execuție a unui parc fotovoltaic cu peste 6.900 de panouri, care, printer altele, va aduce o reducere a costurilor cu energia electrică în valoare de aproximativ șapte milioane de lei anual.

‘Am semnat contractul de execuție pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu peste 6.900 panouri – echivalentul a 140.000 copaci maturi Facem un nou pas important spre independență energetică și tranziția verde prin realizarea unui nou parc fotovoltaic în zona Valea Chintăului. Am semnat astăzi contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții ‘Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice în Municipiul Cluj-Napoca, Valea Chintăului’. Proiectul presupune instalarea a peste 6.900 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de 5,5 hectare, cu o capacitate totală de producție de 4,83 MW energie regenerabilă’, a anunțat Emil Boc pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, proiectul va avea ca impact reducerea costurilor cu energia electrică cu aproximativ 7 milioane lei anual, acoperirea a peste 50% din necesarul de autoconsum energetic din rețeaua de iluminat public a municipalității, reducerea emisiilor cu peste 3.000 de tone CO2 anual – echivalentul a 140.000 copaci maturi plantați.

‘Investiția, în valoare de 3,5 milioane de euro, este finanțată integral prin Fondul pentru Modernizare. Proiectul este implementat de câștigătorul licitației, Volta X Solar Systems SRL. Parcul fotovoltaic va contribui la creșterea producției locale de energie verde pe termen lung și consolidează direcția Clujului de a deveni un oraș mai sustenabil, mai eficient și mai rezilient energetic’, mai arată Emil Boc.