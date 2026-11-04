NEPI Rockcastle își reconfirmă strategia pentru următoarea etapă de extindere europeană

NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar și administrator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, prezent acum și în Spania, și-a expus, în cadrul evenimentului Capital Markets Day 2026 de la Varșovia, planurile de extindere a portofoliului imobiliar până la aproximativ 12–13 miliarde de euro în următorii cinci ani.

Sub tema „Connect. Invest. Grow.”, echipa de top management a Grupului s-a întâlnit cu investitori și experți din industrie pentru a prezenta prioritățile de investiții și atuurile operaționale care susțin acest obiectiv, precum și pentru a discuta despre direcția în care se îndreaptă sectorul de retail real estate și modul în care NEPI Rockcastle planifică să își valorifice parcursul de succes de până acum.

„În ultimele două decenii, am construit o platformă de real estate comercial de prim rang în Europa Centrală și de Est, bazată pe know-how-ul nostru intern, parteneriate solide cu retailerii și o abordare disciplinată a investițiilor. Vedem oportunități semnificative de a construi pe aceste baze pe măsură ce ne extindem prezența în Europa de Vest. Intrarea noastră pe piața din Spania reprezintă un prim pas important în această strategie. Suntem convinși că aplicarea competențelor noastre dovedite în CEE pe noi piețe cu ritm rapid de creștere ne va susține ambițiile pe termen lung. Obiectivul nostru principal rămâne achiziția și dezvoltarea proprietăților potrivite, crearea de valoare prin management activ și menținerea flexibilității financiare pentru a acționa rapid atunci când apar oportunități atractive”, a declarat Marek Noetzel, Chief Executive Officer al NEPI Rockcastle.

Cu un portofoliu imobiliar evaluat la 8,4 miliarde de euro, care cuprinde 60 de proprietăți în opt piețe europene, compania este deja cel mai mare proprietar de centre comerciale din CEE și al treilea cel mai mare jucător listat din Europa continentală.

Disciplina financiară rămâne pilonul central al strategiei de investiții

„Am reușit să oferim randamente atractive acționarilor noștri, păstrând în același timp resursele interne necesare pentru dezvoltare. În ultimii cinci ani, NEPI Rockcastle a atras 3,6 miliarde de euro prin surse diversificate de finanțare, susținând achizițiile și dezvoltările noi, protejând totodată lichiditatea și soliditatea bilanțului contabil. Cu un grad de îndatorare (Loan-to-Value) de 33,1%, sub plafonul nostru strategic de 35%, și un rating de credit de nivel investițional BBB+, prudența financiară ne oferă flexibilitatea de a acționa rapid în momentul în care apar oportunități”, a adăugat Eliza Predoiu, Chief Financial Officer al NEPI Rockcastle.

De asemenea, Grupul are o rată de distribuire a dividendelor de 90%, ceea ce dovedește atenția acordată generării de randament pentru acționari și menținerii flexibilității financiare necesare pentru a-și urmări ambițiile de creștere pe termen lung.

Patru piloni de dezvoltare sustenabilă care susțin creșterea pe termen lung

Cei patru piloni de creștere ai companiei sunt reprezentați de managementul activ al proprietăților, achiziții, dezvoltarea proprietăților și producția de energie solară.

Managementul activ al proprietăților este nucleul strategiei NEPI Rockcastle. În ultimii cinci ani, Grupul a investit aproape 500 de milioane de euro în modernizări, extinderi și optimizarea ofertei comerciale și de divertisment, concentrându-se pe centrele comerciale dominante care pot genera o creștere susținută a veniturilor.

Prin achiziții și reciclarea capitalului, Grupul direcționează fonduri către proprietăți de calitate superioară și piețe cu perspective mai puternice de creștere. Această strategie a susținut investițiile recente din Polonia și extinderea în Spania, permițându-i totodată să valorifice capitalul prin vânzări selective în piețe secundare.

Dezvoltarea proprietăților rămâne un pilon strategic esențial pentru NEPI Rockcastle: prin extinderi, modernizări și repoziționări, compania răspunde cererii ridicate din partea retailerilor, își optimizează mixul de chiriași și își menține destinațiile relevante și adaptate preferințelor în continuă schimbare ale consumatorilor.

Cel de-al patrulea pilon, producția de energie solară, oferă o sursă suplimentară de venit și contribuie la o mai bună gestionare a costurilor energetice în cadrul portofoliului de centre comerciale.

Peninsula Iberică: o nouă platformă pentru creștere

Intrarea pe piața din Spania reprezintă un pas esențial în extinderea europeană a NEPI Rockcastle. Această țară oferă un profil demografic favorabil, o economie solidă și oportunități de investiție în active de retail de înaltă calitate.

Grupul are în plan să aducă know-how-ul său dovedit în investiții și asset management pe noi piețe, continuând în paralel să evalueze oportunitățile de achiziție și dezvoltare din Europa Centrală și de Est. Prin extinderea dincolo de regiunea CEE, compania își propune să diversifice baza de venituri și să crească expunerea la economii europene mai dezvoltate.

Despre Capital Markets Day

Capital Markets Day este un eveniment organizat de NEPI Rockcastle o dată la doi ani, care reunește comunitatea internațională de investitori și analiști financiari. În cadrul ediției din 2026, desfășurată la Varșovia, echipa de top management a Grupului și investitorii au fost însoțiți de experți externi, care au poziționat strategia companiei în contextul macroeconomic mai larg: