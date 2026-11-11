Nvidia riscă să piardă peste 470 de miliarde de dolari din valoarea de piaţă în două zile, pe fondul scandalului de spionaj care îl vizează pe Jensen Huang

Acţiunile Nvidia au continuat să scadă marţi, cu peste 6%, după un declin de 4,3% în şedinţa precedentă, compania fiind pe cale să piardă peste 470 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în numai două zile. Investitorii sunt îngrijoraţi de consecinţele relaţiei directorului general Jensen Huang cu o femeie de afaceri chineză suspectată de spionaj pentru Beijing, transmite Reuters.

Publicaţia The Information a relatat marţi, citând două persoane care o cunosc pe Alice Huang, că relaţia acesteia cu directorul Nvidia ar fi facilitat livrarea către companii chineze a unor cipuri în valoare de cel puţin 7,5 miliarde de dolari. Alice Huang şi Jensen Huang nu sunt rude, în ciuda numelui comun.

Potrivit investigaţiei, Alice Huang, cunoscută şi sub numele Huang Le, ar fi construit împreună cu soţul şi sora sa o reţea de companii în China şi Singapore pentru achiziţionarea procesoarelor Nvidia. În centrul acesteia s-ar fi aflat Shanghai Century Litong, companie care a obţinut în 2023 statutul de partener preferenţial Nvidia pentru servicii cloud, beneficiind astfel de acces prioritar la cipuri.

The Information susţine că Alice Huang şi-ar fi folosit relaţiile cu Nvidia şi distribuitorii acesteia pentru a facilita transferul în China al aproximativ 240.000 de procesoare H100, H200 şi A100, inclusiv modele supuse restricţiilor americane de export. O parte dintre cipuri ar fi fost utilizate de Alibaba, Tencent şi laboratoare chineze mai mici de inteligenţă artificială.

Alice Huang ar fi ocupat şi o funcţie de conducere la MegaSpeed, companie înregistrată în Singapore şi investigată de autorităţile americane pentru posibile transferuri de cipuri Nvidia către China. Potrivit publicaţiei, aceasta şi-ar fi folosit relaţia cu Jensen Huang pentru a-şi consolida credibilitatea în afaceri, evitând în acelaşi timp documentarea clară a implicării sale.

Acuzaţiile au amplificat îngrijorările privind guvernanţa Nvidia şi respectarea restricţiilor de export. Consiliul de administraţie a deschis duminică o anchetă internă, iar FBI examinează posibilitatea ca Jensen Huang să fi fost vizat de o operaţiune a serviciilor străine de informaţii. Directorul Nvidia a recunoscut în faţa angajaţilor că i-a fost infidel soţiei, fără să ofere detalii despre relaţie.

Scăderea acţiunilor a permis Microsoft să depăşească Nvidia şi să redevină a doua cea mai valoroasă companie din lume, pentru prima dată din iunie 2025.

„Dezbaterea investitorilor este dacă această situaţie rămâne specifică Nvidia sau va declanşa restricţii şi perturbări în întreaga infrastructură AI. Nu ar trebui să echivalăm acuzaţiile cu prejudicii comerciale dovedite”, au transmis analiştii Bank of America.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informaţiile publicate de The Information. Nvidia nu a răspuns imediat solicitării de comentarii, iar Alibaba, Tencent, MegaSpeed şi Shanghai Century Litong nu au putut fi contactate în afara programului de lucru.