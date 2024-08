One United Properties demarează construcţia One Technology District, cel mai mare centru de cercetare şi dezvoltare pentru cipuri semiconductoare din sud-estul Europei dezvoltat pentru Infineon Technologies

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties anunţă începerea lucrărilor pentru One Technology District, un proiect care va găzdui cel mai mare centru de cercetare şi dezvoltare pentru cipuri semiconductoare din sud-estul Europei. Acesta va fi operat de gigantul german Infineon Technologies, companie listată la Bursa din Frankfurt şi lider mondial în domeniul semiconductorilor.

”One United Properties (BVB: ONE), investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte din România, anunţă începerea lucrărilor pentru One Technology District, un proiect care va găzdui cel mai mare centru de cercetare şi dezvoltare pentru cipuri semiconductoare din sud-estul Europei, operat de gigantul german Infineon Technologies, companie listată la Bursa din Frankfurt şi lider mondial în domeniul semiconductorilor. One United Properties a obţinut autorizaţia de construire şi poate începe lucrările de construcţie pentru clădirea de birouri la cheie, ce integrează tehnologii de ultimă generaţie în materie de eficienţă energetică”, anunţă compania.

One United Properties aduce astfel pe piaţa locală de birouri prima dezvoltare la cheie după pandemie şi prima pentru care se semnează de la început pentru o perioadă de 15 ani. One Technology District va acoperi nevoile Infineon pentru o perioadă de 15 ani, începând cu anul 2026.

Valoarea totală a contractului se ridică la 57 de milioane de euro (fără TVA) şi reprezintă unul dintre cele mai mari acorduri de preînchiriere înregistrate vreodată pe piaţa de birouri din ţara noastră.

Aceasta este primul proiect office al One United Properties fără conexiune la reţeaua de gaze: dezvoltarea va include un sistem geoexchange care va acoperi integral nevoile de încălzire şi răcire ale chiriaşului şi care va minimiza impactul asupra mediului, maximizând totodată eficienţa. Această abordare limitează semnificativ amprenta de carbon a clădirii, dar permite şi eliminarea sistemelor convenţionale de răcire, creând astfel spaţiu suplimentar de recreere pentru angajaţii Infineon. De asemenea, clădirea va fi echipată cu panouri solare pe acoperiş şi unităţi de recuperare a căldurii.

Livrarea este estimată pentru al doilea trimestru al anului 2026.

„Colaborarea cu Infineon Technologies, cel mai mare producător de semiconductori din Germania şi una dintre cele mai importante companii din domeniu la nivel mondial, este o realizare semnificativă atât pentru compania noastră, cât şi pentru piaţa locală. Este o confirmare a statutului Bucureştiului ca piaţă extrem de atractivă pentru companiile internaţionale, care înţeleg valoarea construcţiilor sustenabile, o piaţă performantă inclusiv pe acest segment al birourilor. Avansăm în acest proiect odată cu obţinerea autorizaţiei de construire şi facem primii paşi în dezvoltarea primei noastre clădiri de birouri bazate exclusiv pe sistemul geoexchange, prin care eliminăm complet orice legătură şi dependenţă de gaze. Toate sistemele de ultimă generaţie folosite oferă o eficienţă energetică extraordinară, poziţionând clădirea în fruntea dezvoltărilor de birouri sustenabile din Europa”, a subliniat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

Acordul prevede construirea şi închirierea unui spaţiu office cu o suprafaţă închiriabilă brută de 20.595 de metri pătraţi (cu terase), inclusiv 3.000 mp de laboratoare şi 280 de locuri de parcare.