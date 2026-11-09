ONRC: 3.707 de societăți cu capital străin au fost înființate în primele nouă luni din 2026

Un număr de 3.707 de societăți cu participare străină la capitalul social au fost înființate în România în primele nouă luni din 2026, față de 4.471 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele 3.707 de societăți noi aveau un capital social subscris în sumă totală de 15,433 milioane de dolari, comparativ cu 12,511 milioane dolari în aceeași perioadă a anului anterior.

În septembrie 2026, au fost înmatriculate 296 de societăți cu participare străină, capitalul social subscris fiind de 1,16 milioane dolari. În funcție de domeniile de activitate, cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Comerț cu ridicata și amănuntul; reparații auto și moto (38,85%), activități profesionale, administrative, științifice și tehnice (16,55% din total) și transport, depozitare și comunicații, (8,78%)

La finele septembrie 2026, în România existau 266.825 de societăți cu participare străină la capitalul social. Valoarea capitalului subscris se situa la 73,017 miliarde de dolari.

Cel mai mare număr de societăți cu participare străină era cu investitori din Italia, respectiv 54.720 (capital subscris de 3,823 miliarde de dolari), dar cea mai mare valoare a capitalului social aparține firmelor din Regatul Țărilor de Jos respectiv 13,751 miliarde de dolari, în 6.327 de firme.